Yerel

Bursa'nın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

BURSA - Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bursa'nın yöresel lezzetleri ve ürünleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, 3. gününde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tophane Meydanı'nda açılan stantlarda yöresel yemekler ve ürünler sergilendi. Yerli ve yabancı vatandaşlar pideli köfte, cantık gibi yöresel ürünlerin tadına bakarak keyifli vakit geçirdi.

Türk kültüründe yemeğin önemli olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Büyüklerimiz eskiden can boğazdan gelir diyordu. Ama artık tam tersi oldu. Can boğazdan gidiyor. O yüzden gençlerimize Fast -Food önermiyoruz. Geleneksel Türk yemeklerini öneriyoruz. Hem lezzetiyle, hem topraktan, ağaçtan gelen ve iyi yetiştirildiğinde de en sağlıklı olan gıdalar Türk mutfağında var. Türk mutfağına önem verelim" dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, stantları gezerek yöresel yemeklerin tadına baktı.