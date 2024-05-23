Bursa'nın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'nın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Geniş Video İzle

Bursa'nın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bursa'nın yöresel lezzetleri ve ürünleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

23.05.2024 16:24  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

BURSA - Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bursa'nın yöresel lezzetleri ve ürünleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, 3. gününde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tophane Meydanı'nda açılan stantlarda yöresel yemekler ve ürünler sergilendi. Yerli ve yabancı vatandaşlar pideli köfte, cantık gibi yöresel ürünlerin tadına bakarak keyifli vakit geçirdi.

Türk kültüründe yemeğin önemli olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Büyüklerimiz eskiden can boğazdan gelir diyordu. Ama artık tam tersi oldu. Can boğazdan gidiyor. O yüzden gençlerimize Fast -Food önermiyoruz. Geleneksel Türk yemeklerini öneriyoruz. Hem lezzetiyle, hem topraktan, ağaçtan gelen ve iyi yetiştirildiğinde de en sağlıklı olan gıdalar Türk mutfağında var. Türk mutfağına önem verelim" dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, stantları gezerek yöresel yemeklerin tadına baktı.

Bursa\'nın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası\'nda tanıtıldı
Kaynak: İHA

Bursa, Gastronomi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'nın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 17:09:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'nın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement