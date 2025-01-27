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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde Yeni Dönem

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü\'nde Yeni Dönem

Esat Şimşek, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevini Erdal Şahan'a devretti.

27.01.2025 12:34
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Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, görevini İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan'a devretti.

8 Kasım 2022 tarihinden bu yana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yapan Esat Şimşek'in, Ankara Orman Bölge Müdürü olarak görevlendirilmesi üzerine, yerine İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan getirildi.

27 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayan Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, 1980 yılında Çanakkale Yenice'de doğdu. Orman Fakültesinden 2000 yılında Karadeniz Teknik üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 2002 yılında Kastamonu orman Bölge Müdürlüğü emrinde mühendis olarak meslek hayatına başladı. 2002 yılında Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Saraydüzü Orman İşletme Şefi, 2005 yılında Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Kabaçam Orman İşletme Şefi, 2008 yılında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Gaziemir Orman İşletme Şefi, 2014 yılında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir Orman İşletme Müdür Yardımcısı, 2016 yılında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü İzmir Orman İşletme Müdürü, 2020 yılında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde Yeni Dönem - Son Dakika

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