Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç: "Ortak paydamız sağlıklı alışveriş" - Son Dakika
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Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç: "Ortak paydamız sağlıklı alışveriş"

10.04.2022 15:54
Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç: "Ortak paydamız sağlıklı alışveriş"

Bursa PERDER'in geleneksel iftarı, perakende sektörü temsilcileri ile zabıta müdürlerini aynı sofrada bir araya getirdi.

Bursa PERDER'in geleneksel iftarı, perakende sektörü temsilcileri ile zabıta müdürlerini aynı sofrada bir araya getirdi. Buluşmada, halkın uygun koşullarda sağlıklı alışveriş yapması için yerel marketlerle zabıta teşkilatının aynı yolda çalıştığı mesajı verildi.

Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç'ın ev sahipliğinde, gerçekleştirilen iftar organizasyonuna dernek üyelerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Kestel Belediyesi Zabıta Müdürleri ve Müdür Yardımcıları katıldı. Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, "Ramazanda kent ekonomisinin önemli aktörleri olan derneğimizin değerli üyeleri ile zabıta müdürlerimiz ve müdür yardımcılarımızı aynı sofrada bir araya getirmekten dolayı çok mutlu olduk. Bereket ayı olan Ramazana kavuşmanın sevinciyle halkımızın sağlığını gözeten anlayışla çalışmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Biz kentimizin, ülkemizin ekonomisine katkı sağlarken aynı yolda yürüdüğümüz zabıta teşkilatını da çok önemsiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da ortak paydada buluşarak halkımıza kaliteli hizmeti sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Ekonomik gelişmeler sebebiyle perakende sektöründe değişimler gerçekleştiğini de belirten Haşim Kılıç, "Tüm dünyada yaşanan ekonomik sorunlar ve hammadde maliyetleri, diğer sektörlerde olduğu gibi bizi de etkiledi. Müşterilerimizle birebir ve sürekli iletişimde olduğumuz sektörümüzde, tüm sıkıntılara rağmen her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu çerçevede devletimizin belirlediği stratejiler doğrultusunda, halkın faydasına olacak şekilde, ihtiyaçları karşılayan ve değişimlere ayak uyduran konumda durmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç: Ortak paydamız sağlıklı alışveriş

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Haşim Kılıç, alışveriş, Zabıta, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç: 'Ortak paydamız sağlıklı alışveriş' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç: "Ortak paydamız sağlıklı alışveriş" - Son Dakika
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