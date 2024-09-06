Bursa'nın Yeni Camii İnşaatı Ziyareti - Son Dakika
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Bursa'nın Yeni Camii İnşaatı Ziyareti

Bursa\'nın Yeni Camii İnşaatı Ziyareti

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, beraberindeki heyetle Bursa Uludağ Üniversitesi Yeni Camii inşaat alanını ziyaret ederek bilgi aldı. Cami, kültür merkezi olarak kullanılacak ve Türkiye'nin en büyük üçüncü camisi olacak.

06.09.2024 18:10
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, beraberindeki heyetle yaklaşık 20 bin metrekaresi kültür merkezi olarak kullanılacak ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük 3. büyük camisi olacak olan Bursa Uludağ Üniversitesi Yeni Camii inşaat alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yaklaşık 20 bin metrekaresi kültür merkezi olarak kullanılacak olan Bursa Uludağ Üniversitesi Yeni Cami inşaatını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sosyal etkinliklerin gerçekleştirilebileceği külliye şeklinde tasarlanan cami, bünyesinde bin 500 kişilik konferans salonu, kütüphane, imarethane, derslik ve atölyeler gibi sosyal ve kültürel eğitim mekanlarını da barındıracak.

10 bini kapalı alanda olmak üzere 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük üçüncü camisi olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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