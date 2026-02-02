Bursa ve Balıkesir\'den güç birliği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, kentlerin daha güvenli ve yaşanabilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örneklerinin konuşulduğu görüşmede, her iki başkan da bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Ortak akıl ve iş birliği vurgusunun öne çıktığı buluşmada, sürdürülebilir şehircilik anlayışının önemine dikkat çekildi.

Ziyaretin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı anısına özel olarak bastırılan hatıra pulu hediye edildi. - BURSA