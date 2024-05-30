Bursa Yıldırım Belediyesi Engelsiz Şenlik düzenledi - Son Dakika
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Bursa Yıldırım Belediyesi Engelsiz Şenlik düzenledi

Bursa Yıldırım Belediyesi Engelsiz Şenlik düzenledi

Bursa Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık Kent Ormanı Parkı'nda düzenlediği Engelsiz Şenlik'e 2 bin kişi katıldı. Şenlikte konserler, dans gösterileri, el sanatları sergisi ve mutfak yarışmaları düzenlendi.

30.05.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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Bursa Yıldırım Belediyesi'nin Cumalıkızık Kent Ormanı Parkında 2'ncisini gerçekleştirdiği "Engelsiz Şenlik" 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dünya Engelliler Haftasında farkındalığa sebep olmak üzere organize edilen şenlikte konserler, dans gösterileri, el sanatları sergisi ve mutfak yarışmalarında özel çocuklar yeteneklerini sergiledi.

Şenliğin en ilgi çeken bölümü "Engelsiz Mutfak - Engelsiz Yaşam Yemek Yarışması" oldu. Yarışmacılar, birbirinden lezzetli Hastavuk ürünleri ile yaptıkları yemekleri jüri karşısına çıkararak kıyasıya mücadele ettiler.

Etkinliğe gelerek özel çocukların hazırladığı yemekleri inceleyen ve el sanatları ürünlerinin sergilendiği tezgahları gezen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ı engelsiz bir kent yapacaklarını söyledi.

Yılmaz, "Engelsiz bir Yıldırım için proje ve hizmetler üretmeye samimiyetle ve gayretle devam ediyoruz. Bugün burada özel çocukların neler yapabildiğini hep beraber gördük. Sporda, müzikte, el sanatlarında ve mutfakta ne kadar başarılılar. İstihdamda da onların birçok noktada başarılara imza attığına da şahit olduk. Yeter ki imkan verilsin ortam oluşturulsun. Engelsiz Yaşam Okulumuzda 13 branşta eğitim imkanı sağlıyoruz. Özel çocuklarımızın sosyal kültürel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlıyor, onların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim eğitimlerimiz sonrası güzel sanatlar liselerine, konservatuarlara ve üniversitelere giden özel yavrularımız var.

Binlerce özel çocuğumuzun sadece eğitimi değil istihdamına da destek oluyoruz. Yıldırım İstihdam Merkezimiz birliğinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 5 yılda tam bin 750 özel kardeşimizi işe yerleştirdik. Onları yürümeden dikkat dağınıklığına, yüzme alanı olmak üzere birçok alanda özel eğitimler vererek hayata kazandırdık. Birçok başarıya da imza attıklarına şahitlik ediyoruz ve her biriyle gurur duyuyoruz" dedi.

Sevginin her engeli aşacağını ve engelsiz bir yaşam için çalışmaya hız kesmeden devam edeceğini aktaran Yılmaz, "Eğitimde, istihdamda, sanatta, hayatın her alanında engelleri kaldırmaya çalışacağız. Bugün bu etkinliğe değer katan özel kardeşlerime, fedakar ailelerine ve desteklerini bizden esirgemeyen sponsorlara teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Yılmaz organizasyona destek veren HasTavuk Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan'a bölgedeki kadın kooperatiflerinin hazırladığı ürünlerden hediye paketi sundu. Engelsiz mutfak yarışmacılarının madalyalarını Başkan ve destek veren firma yetkilileri birlikte takdim ettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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