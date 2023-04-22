Bursada eve giren tilki aileyi 4 saat boyunca rehin alırken DASKUT ekipleri müdahale etti - Son Dakika
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Bursada eve giren tilki aileyi 4 saat boyunca rehin alırken DASKUT ekipleri müdahale etti

22.04.2023 11:08

Bursa'da bir evde yaralı bir tilkinin mahsur kalması sonucu DASKUT ekipleri harekete geçti. Tilki yakalandı ve veterinere götürüldü. Araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen tilki, 4 saat boyunca aileyi rehin almıştı.

Bursa'da eve giren tilki aileyi 4 saat boyunca rehin alırken (DASKUT) Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin müdahalesi sonucu tilki yakalandı. Yarası nedeniyle veterinere götürülerek teslim edilen tilkinin araç çarpması sonucu bu hale geldiği tahmin ediliyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bir eve yaralı bir tilkinin girdiği ve ailenin evde mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ve DASKUT harekete geçti. Yaklaşık 4 saat boyunca evde mahsur kalan aile, DASKUT ekiplerinin mutfağa sığınan yaralı tilkiyi güvenli şekilde yakalamasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. İlk müdahalesinin ardından Osmangazi Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne götürülürken tilkinin ön ayağında açık yarası ve muhtemel araç çarpması sonucu acıyla birlikte bir eve sığındığı tahmin edildi. 4 saat boyunca evde tilki, tarafından rehin alınan aile olaydan sonra DASKUT ekibine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursada eve giren tilki aileyi 4 saat boyunca rehin alırken DASKUT ekipleri müdahale etti - Son Dakika
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