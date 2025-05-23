Bursalı: NATO, Türkiye'yi Hedef Alıyor

(EDİRNE) - Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Edirne'nin sınırındaki Yunanistan'da, 17 ülkenin katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri ve NATO tatbikatı gerçekleştirileceğini söyledi. Bursalı, "Türkiye 70 yıldır NATO'da. Başımıza ne bela geldiyse bu NATO üyeliğinden geldi ama artık Türkiye NATO'nun da dışladığı, dışlamanın ötesinde hedef aldığı bir ülke konumuna geldi" dedi.

Saraçlar Caddesi PTT önünde basın açıklaması yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Dedeağaç'ta 26 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek NATO tatbikatına Türkiye'nin katılmayacağını ifade etti. Bursalı, NATO tatbikatına dikkat çekmek için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yarın Edirne'de halk buluşması gerçekleştireceğini kaydetti.

"Bayrak gösterme kararı aldık"

Bursalı, şunları kaydetti:

"Yarın büyük gün. Türkiye ve Edirne için önemli bir gün çünkü yarın sınırımızın hemen ötesinde şurdan seslensek duyacağımız Dedeağaç'tan Türkiye'ye yönelik hedef alan 17 ülkenin katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri ve NATO tatbikatı gerçekleştirilecek. Türkiye NATO üyesi ama bu tatbikatta yok. Doğrudan doğruya hedefi zaten bu tatbikatın Türkiye. Biz de Vatan Partisi olarak bu tehditlere karşı ülkemizi hedef alan sınırımızın hemen ötesinde 12 bin askerle yapılacak olan bu tatbikata karşı serhat şehrimiz Edirne'den bayrak gösterme kararı aldık. Genel Başkanımız Doğu Perinçek'te yarın Edirne'de olacak. Eski Camii önünden başlayacak yürüşümüz PTT önünde tamamlanacak. Burada bütün dünyaya bu vatanı böldürmeyeceğimizi, Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etmeyeceğimizi, NATO tehditlerine göğüs gereceğimizi bütün dünyaya göstereceğiz. Bunun için burdayız. Türkiye artık NATO'da üvey evlat bile değil, hedef alınan ülke konumunda. Bu tatbikatın şöyle önemli bir ayrıntısı var; tatbikat içerisinde şu yazıyor; 'NATO'nun doğu sınırını korumak.' Baktığınız zaman NATO'nun doğu sınırı eğer Türkiye bir NATO üyesiyse Kars'tır, Iğdır'dır, Türkiye'nin doğusudur. Fakat şimdi onlara göre NATO'nun doğu sınırı Dedeağaç. Peki doğu sınırını kime karşı koruyacaksınız? Türkiye'ye karşı. Yunanistan kime karşı korunacak; Türkiye'ye karşı. Yani dolayısıyla Türkiye 70 yıldır NATO'da. Başımıza ne bela geldiyse bu NATO üyeliğinden geldi ama artık NATO'nun da dışladığı, dışlamanın ötesinde hedef aldığı bir ülke konumuna geldi."