Bursaspor atkısı, BTSO Başkanı Matlı tarafından Bakan Kacır'a takdim edildi - Son Dakika
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Bursaspor atkısı, BTSO Başkanı Matlı tarafından Bakan Kacır'a takdim edildi

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BTSO Başkanı Özer Matlı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bir araya geldi. Matlı, görüşmede Bakan Kacır'a Bursa'nın köklü kulüplerinden Bursaspor'un atkısını takdim etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a Bursa spor atkısı hediye etti.

BTSO Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Matlı, Bakan Kacır'a Bursa'nın köklü spor kulüplerinden Bursaspor'un atkısını takdim etti.

Kaynak: İHA
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