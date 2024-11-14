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Bursaspor Başkanı'ndan Öğrencilere İlham

Bursaspor Başkanı\'ndan Öğrencilere İlham

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, öğrencilerle başarı ve güven üzerine sohbet etti.

14.11.2024 15:04
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, futbolcular Ahmet İlhan Özek ve Muhammet Demir ile birlikte Mudanya Üniversitesine konuk olarak öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Enes Çelik'i çocukluğundan itibaren tanıdığını dile getirerek, "Önce avukat, sonra başarılı bir iş insanı oldu. Şimdi de bu görevlerinin yanında Bursaspor Başkanlığı yapıyor. Çok kısa sürede önemli işler başardı. Çok daha başarılı olacağına inanıyor ve gurur duyuyorum. Bursaspor hepimizin takımı. Daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor" dedi.

Enes Çelik: Başarımızın sırrı güven

Bursaspor Başkanı Enes Çelik de, Bursaspor sevgisinin içinde hep var olduğunu dile getirerek, "Ama göreve gelmek için bazı şartların oluşması gerekiyordu. Bu şartlar mayıs ayında oluştu ve göreve geldik. Şimdi keşke daha erken olsaydı diyorum. Başarımızın sırrı tek kelimeyle güven. Çok ciddi bir borç vardı. Bu kadar borç olmasının nedeni futboldan anlamayan kişilerin yöneticilik yapmalarıdır. Önce transfer tahtasını açtık. Borcu 900 milyon liraya düşürdük. Yönetimdeki arkadaşlarımızın verdikleri paraların hepsi hibe. Önce yönetim para verdi sonra sıra şehre geldi. Güçlü bir sanayisi olan Bursa'da desteğin hala eksik olduğunu düşünüyorum. Beni en çok mutlu eden 42 bin seyirciye oynamak. Bu bizim mücadelemizi şehrin tüm dinamiklerinin gördüğünü gösteriyor. Şehir inanınca hangi ligde oynadığınızın önemi yok. Bursaspor hak ettiği yere gidene kadar mücadelemiz devam edecek. En büyük hayalim Bursaspor'u tekrar Avrupa'da görmek. Bu çok zor değil. Doğru planlamayla bunu başaracağız. Şehir bize güvendiği, yönetici parasına muhtaç etmediği sürece başaracağız. 3 yıl içinde Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

Takım kaptanı Ahmet İlhan Özek de, Bursaspor'da oynamanın hayali olduğunu kaydederek, "Bu hayalim gerçek oldu. Milli takımdan sonra Bursaspor'da oynamak benim için en büyük gurur. 3. Ligde olması hiç önemli değil düşünmeden geldim. İyi ki Bursaspor'dayım. 42 bin seyirciye oynamak muhteşem bir duygu. Takımın başarısı için her şeyi yapacağız" dedi.

Futbolcu Muhammet Demir ise, 12 yaşında Bursaspor alt yapısına geldiğini belirterek, "Burada şampiyonluk da gördüm. Ayrılmam çok isteksiz oldu. 13 yıl sonra döndüm. 13 yıl sonra da çok büyük fark yok. Büyük heyecan, büyük coşku devam ediyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

Çelik ve futbolcular öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar. - BURSA

Kaynak: İHA

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