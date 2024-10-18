BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç Emekli Oldu - Son Dakika
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BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç Emekli Oldu

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç Emekli Oldu

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, yaptığı duygusal veda konuşmasının ardından emekli oldu. 1984'ten bu yana BUSKİ'de önemli projelere imza atan Gülenç, çalışma arkadaşlarına veda ederek görev süresini anlattı.

18.10.2024 16:02  Güncelleme: 16:03
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Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, mecliste yaptığı duygusal konuşmanın ardından çalışma arkadaşlarına veda etti.

1984-1989 yılları arasında görev yapan Ekrem Barışık döneminde çalışmaya başlayan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç emekli oldu. BUSKİ'nin bu zamana kadar yaptığı önemli projeleri anlatan Gülenç, mecliste duygusal konuşma yaparak çalışma arkadaşlarına veda etti.

8'inci Büyükşehir Belediye Başkanı ile çalıştığını belirten BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "İlk başkanımızı rahmetli Ekrem Barışık döneminde BUSKİ'de çalışmaya başladım. Bu çalışma süresi içerisinde bir kısmınızla yeni tanıştık. Ama en uzun Mustafa Bozbey Başkanımız ile tanışıyoruz. Biz okul döneminden itibaren birbirimizi tanıyan ve sürekli görüştüğümüz bir büyüğümüz. BUSKİ'de işe başladığımda arıtma tesisi olmayan, tüm kanalizasyonları dereye akan, proje üretmek istediğimizde yapabileceğimiz haritaların olmadığı günlerde işe başladık. Bunların hiçbiri mazeret değildi. O günün yöneticileri belli plan dahilinde ilk yaptığımız işten hava fotoğrafı ile sayısal harita ürettik. Sayısal harita ürettikten sonra zaten işimizin önü açıldı. BUSKİ için neler yapabileceğimizi sırayla planladık. Su kayıp kaçaklarında Türkiye'nin başarılı ili olarak 31 Ocak 2023 tarihinde ödülümüzü aldık. Tüm atık sularımızı atık tesislerimizle buluşturduk. Dere ıslahları yaparak Nilüfer Deresi'ni ıslah ederek, 450 dönüm olan Mihraplı Parkı'nı kazandırdık. 3 ilçemizde çalışmalar devam ederken 2004 yılında bu defa 7 ilçeye çıktık. Kestel ve Gürsu ilçelerindeki atık suları, yeşil çevre atık su arıtma tesisi ile kavuşturduk. Gemlik'te eski adliyenin önünde sürekli sorunlar vardı. Bursa'da ilk yağmur suyu terfi istasyonunu o bölgede yaptık. Gemlik ilçemizde o günden sonra da yağmur suyuyla ilgili bir problem yaşanmadı. Küçükkumla ve Kurşunlu'da arıtma tesisi yaparak Gemlik'i daha yaşanılabilir hale getirdik. Müsilaj olduğu zaman, Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirlerde dolaşıldığında biz Bursa olarak ödül aldık. Diğer iller ceza aldı" dedib

2004 yılında 7 ilçedeki çalışmaları planladıklarında 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile 17 ilçeye çıktıklarını anlatan Güngör Gülenç "Bu 17 ilçede gerçekten kalıcı ve büyük çalışmalar yaptık. Orhaneli'nde içme suyu kanalizasyonu ve arıtma tesisi yaptık. Şu anda 2. kademe arıtma tesisini tamamlamak üzereyiz. Büyükorhan ilçesindeki arıtma tesisi 2 ay sonra bitecek. 26 köyün suyu yoktu, bunlardan bazıları 12 ay suyu tanker ile taşıyordu. Şu anda 6 tane köye sadece yaz aylarında 1-2 tanker ile takviye ediyoruz. Harmancık ilçesinde kanalizasyonu ve arıtma tesislerini tamamladık. Keles'te içme su arıtma tesisi ile başladık şehir şebekesi yenilenmesi ve kanalizasyonu 2 ay sonra bitecek. İznik ilçesinde hiç kanalizasyon yoktu. İlçeyi komple kanalizasyon hattı ve çok özel bir teknoloji kullanarak İznik Gölü'nü koruyacak arıtma tesisini yaptık. Onun da 2. kademesi ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. Orhangazi'de 17 bin metreküplük arıtma tesisini yaptık, yetmediğini fark ettik. Şu anda 51 bin metreküplük tesisi yaklaşık 2 ay sonra tamamlanacak. Karacabey'de arıtma tesisini de bitirmek üzereyiz. 11 köyün içme suyunu Bursa'dan hat götürerek çözdük. Mustafakemalpaşa'da arıtma tesisi yaparak başladık. İçme suyu ve yağmur suyu çalışmalarına devam ediyoruz. Covid-19 sürecinde herkes evde otururken biz Garipçetekke köyünün sorununu çözmek için çalıştık. Bu süre içerisinde güzel işler yaptık. Sizinle birlikte 8 başkan ile çalışma fırsatı yakaladım" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç Emekli Oldu - Son Dakika

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