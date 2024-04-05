BUÜ Kimya Zirvesi\'24, Akademisyenleri ve Sektör Temsilcilerini Öğrencilerle Buluşturdu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kimya Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi organize edilen Kimya Zirvesi'24 önemli akademisyen ve sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşturdu.
BUÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Binası'nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci de katıldı.
Endüstriyel kalkınma hedeflerinin temelinde kimya sektörü yatıyor
Kimya Zirvesi'nin açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, modern dünyanın yaklaşık 250 yıl önce sanayileşmeye başlamasıyla birlikte kimya alanının bir hayli ön plana çıktığına işaret etti. Endüstrileşmeyle birlikte sektörün de ciddi bir gelişim gösterdiğini belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Kimya, dünya genelinde ekonomiye ve çok sayıda sektöre doğrudan katkısı yadsınamayan son derece özel bir alandır. Türkiye özelinde ise ülkenin modernleşme hikayesiyle birlikte varlığını hissettiren sektörlerin başında gelmiştir. Cumhuriyetle birlikte başlatılan kalkınma hamlesi ve günümüzdeki yerli ve milli üretim çalışmalarının odağında da kimya sektörü vardır. Ekonomik gelişim, cari açığın kapatılması ve ithalatın azaltılması sorunlarının başında da bu sektör vardır. Sorunu ve çözümü de hepimiz az çok biliyoruz. İç üretim yapmak ve ülkenin ihracatını arttırmaktır. Dengeyi yakaladığımız veya cari fazla verdiğimiz sektörlerimiz var. Ancak kimya, açığı en fazla verdiğimiz sektörlerin başında geliyor. Ülkemizde uzun yıllardır bu açığı kapatmak için de özel çabaların sarf edildiğini biliyoruz" diye konuştu.
Rektörden öğrencilere projelere daha fazla katılım talebi
Sektörün yaşadığı sorunların bir numaralı çözüm adresinin üniversiteler olduğunu vurgulayan Rektör Yılmaz, "Bu anlamda kimya bölümlerinin son derece özel bir önemi vardır. Bizim için ise bir araştırma üniversitesi olarak gerek yapılan projeler, yürütülen çalışmalar ve eğitim-öğretimin niteliği açısından kimya bölümümüz çok kıymetlidir. Biz bir araştırma üniversitesiyiz. Türkiye'de bu alanda tatlı bir rekabet içerisinde olduğumuz 23 üniversite var. Fen-Edebiyat Fakültemiz ve Kimya bölümümüzün bu anlamda bizlere kıymetli katkıları oluyor. Ancak bunun yeterli görülmemesi gerekiyor. Her zaman daha fazlasını istiyoruz. Mayıs ayı içerisinde TÜBİTAK'ın başlatacağı 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri'ne tüm üniversitemizden, fakültelerimizden ve öğrencilerimizden yoğun bir katılım talep ediyoruz. Burada öğrenci topluluklarımıza ve danışman hocalarımıza görevler düşüyor. Üniversitemizi layık olduğu yerlere çıkarabilmek adına hep birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu vesile ile ikincisi düzenlenen Kimya Zirvesi'nin hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara teşekkürlerimizi iletiyorum" şeklinde konuştu.
Kimya tek başına çok sayıda sektörü doğurdu
Kimyanın son derece özel bir alan olduğunu vurgulayan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, "Kimya, tek başına çok sayıda sektörün doğmasına vesile olmuştur. Öğrencilerimiz başta olmak üzere bu alanda çalışacak herkes için son derece büyük potansiyeller taşıyor. Üniversitemizde verilen eğitimin niteliği itibariyle mezunlarımız da sektörde rağbet görüyorlar. Umuyorum ki öğrencilerimiz de kendilerini geliştirecek ve bu sektöre katkı verecektir" dedi.
Programda Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asım Olgun ve Öğrenci Topluluk Başkanı Sadberk Sevme da kısa birer konuşma gerçekleştirdi.
Akademisyen ve sektör temsilcileri öğrencilere tecrübelerini aktardı
Organizasyon Bursa Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yunus Kaya, Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Rüstem Keçili, TÜBİTAK Butal Kıdemli Uzman Araştırmacı Tuğçe Dede, İlkom Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran ve Arkhe Kimya Kurucusu Esra Şahiner'in konuşmalarının ardından sona erdi. - BURSA
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