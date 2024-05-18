Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyük Şehir Sanat Galerisi'ni açtı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyük Şehir Sanat Galerisi'ni açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyük Şehir Sanat Galerisi\'ni açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı Abdullah Erdem Cantimur ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan Büyük Şehir Sanat Galerisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Galeride 140 özel sanat eseri ücretsiz olarak sergileniyor.

18.05.2024 19:49  Güncelleme: 19:51
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı Abdullah Erdem Cantimur ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hayata geçirilen Büyük Şehir Sanat Galerisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Büyükkılıç, "Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, sanat dünyasının önemli isimleri, akademisyenler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Törende konuşan Büyükkılıç, hizmetin kolay olmadığını ve gayret gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin güzel bir bölgesinde böylesine güzel bir sanat galerisini, Kayseri'nin ihtiyacı olan bir çalışmayı ekibi ile hayata geçirmekten dolayı onur duyduğunu paylaştı. Büyükkılıç, "Kültür Bakanlığımızla iş birliği halinde bu çalışmaları yapacağımızı ben ifade etmek istiyorum. Bin metrekarelik, içerdeki bu çalışma alanı ile birlikte, dışarda da 500 metrekarelik bir alanda bu çalışmaları sürdüreceğimizi ifade ediyorum" diyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise marifetin iltifata tabi olduğunu dile getirerek, Başkan Büyükkılıç'ın, insanların enerjilerini boşaltacağı, ruhlarını rahatlatacağı böylesine mekanı hayata geçirmesinin çok önemli olduğunu aktardı. Elitaş, sanat, spor alanlarında ve diğer gerçekleştirdiği hizmetler dolayısıyla Büyükkılıç'a, "Hizmetlerini büyük bir aşkla devam ettiren değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. Kayseri'ye her gelişinde yeni yatırımları gördüklerini ve açılışlarını yaptıklarını dile getiren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı Abdullah Erdem Cantimur da "Değerli belediye başkanımıza yapmış olduğu bu güzel eser için teşekkür ediyorum" diyerek sanatla iç içe olan birisi olduğunu vurguladı. Cantimur, bir ilde böyle sanat merkezlerinin olmasının, sanatçıların yetişmesi noktasında çok değerli olduğunu dile getirdi. Açılışa katılan sanatçılar ve akademisyenler tarafından da teşekkür alan Büyükkılıç, sanatçılara çiçek takdiminde bulundu.

Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde vatandaşların ücretsiz ziyaret edebileceği 140 özel sanat eseri sergileniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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