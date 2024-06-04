Büyükçekmece Belediye Başkanı Havai Fişek Atan İş Yerlerine Karşı Sert Tavır Aldı - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Havai Fişek Atan İş Yerlerine Karşı Sert Tavır Aldı

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, havai fişek atan iş yerlerine karşı sert bir tavır aldı. Akgün, halkın huzurunu bozan ve çevreye zarar veren girişimlere izin vermeyeceklerini belirtti.

04.06.2024 11:45  Güncelleme: 11:51
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(İSTANBUL) - Büyükçekmece sahilinde halkı rahatsız eden ve çevreye zarar veren girişimlerin artmasına sessiz kalınmayacağını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Hiç kimsenin kendi keyfi için halkın huzur ve istirahatini bozmaya hakkı olamaz. Büyükçekmece sınırları içerisinde havai fişek atan iş yerlerinin ensesindeyim" diye konuştu.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 2024 yılı haziran ayı toplantısı, Başkan Hasan Akgün yönetiminde yapıldı. Meclis'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan konuşmalarda, son günlerde havanın ısınmasıyla ilçe sahillerine rağbetin artması ve bunun doğurduğu çevresel sorunlar ön plana çıktı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Akgün, şunları kaydetti:

"Büyükçekmece sınırları içerisinde havai fişek atan iş yerlerinin ensesindeyim"

"Albatros'ta içkili bir yer var. Gece saat 12 olmuş restoranın önünde 3 dakika, 5 dakika havai fişek gösterisi. Bunu bu meclis yasakladı. Uygulanıyordu, uyguladık. Her türlü idari karar alma yetkisine sahibiz. Büyükçekmece sınırları içerisinde tümüyle yasak. Belediyeden ruhsat almış işyerlerinin dikkatine sunuyorum. Herhangi bir saatte o havai fişekleri atarak cebinizden para harcıyorsunuz. Çocuğu yatağından hoplatıyorsunuz. Hastamıza büyük zarar veriyorsunuz. Hamile kadınımıza büyük zarar veriyorsunuz. Köpeklere, kedilere, kuşlara büyük zarar veriyorsunuz. Yapmayın. İş yerini kapatmaya kadar, ruhsat iptaline kadar gideceğiz. Bugün bu saatten itibaren alacağımız bu kararlar toplumun tümüyle menfaat icabıdır. Hiç kimsenin kendi keyfi için halkın huzur ve istirahatini bozamaz. Bunu hem siz bileceksiniz, hem de bu meclisin buna müsaade etmeyeceğini bileceksiniz. Büyükçekmece sınırları içerisinde havai fişek atan iş yerlerinin ensesindeyim Hasan Akgün olarak. Halkımızın huzurunu size bozdurtmayacağız."

Akgün, Büyükçekmece'de çevreye zarar veren, çöplerini çöp kutusu yerine yerlere ve sahillere atanlara da zabıta ekiplerinin ceza kesmeyi sürdüreceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çöpünü yere atanlara mutlak suretle ceza kesilecek"

"Zabıtaya verdiğim talimat şudur; öncelikle bu şehrin ana caddeleri, sokakları ve özellikle halkın yoğun şekilde bulunduğu Kordonboyu, Büyük Atatürk Parkı, parklar, meydanlar hepimizin ortak buluşma noktasıdır. Her bir vatandaşımız buraları temiz tutarsa oradaki buluşmalarımız daha renkli olur. Zabıtaya ilave ekipler de aldık. Zabıta her gün mutlak süratle ceza kesme yöntemini uygulayacaktır. Kesin talimatımdır. Herkes gelip, Büyükçekmece'deki yapılanları yıkmak, burayı kirletmek hakkı gibi bir hak kendinde bulamaz. Çöpünü yere atıyorsa, çöp kutusuna koymuyorsa mutlak suretle ceza kesilecektir."

Büyükçekmece Belediye Başkanı Havai Fişek Atan İş Yerlerine Karşı Sert Tavır Aldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediye Başkanı Havai Fişek Atan İş Yerlerine Karşı Sert Tavır Aldı - Son Dakika

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