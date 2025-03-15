Büyükçekmece Belediye Başkanı, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Unutmadı - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediye Başkanı, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Unutmadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı, Tıp Bayramı\'nda Sağlık Çalışanlarını Unutmadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ilçedeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı ve iftar yemeği düzenledi. Akgün, sağlık çalışanlarının Covid-19 sürecinde verdikleri mücadelenin önemine değindi.

15.03.2025 10:38  Güncelleme: 10:44
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ilçede görev yapan doktor ve sağlık personelinin günlerini kutladı.

Günün ilk saatlerinden itibaren ilçe genelindeki hastane ve sağlık tesislerini ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Başkan Akgün aynı günün akşamında doktor ve sağlık çalışanlarını iftar yemeğinde ağırladı.

"İnsanlık tarihi boyunca unutulmayacak"

Büyükçekmece'de görev yapan sağlık personelinin aileleri ile birlikte katıldıkları iftar davetinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, doktor ve sağlık personelinin Ramazan aylarını ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, sağlık çalışanlarının canları pahasına halkın sağlığı için çok ulvi bir hizmet yürüttüklerini belirtti. Başkan Akgün konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında doktor ve sağlık personelinin ortaya koyduğu mücadelenin insanlık tarihi boyunca unutulamayacaktır. Görevleri başında yaşamını yitiren doktor ve sağlık personeline de Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de her zaman için sağlık çalışanlarımızın yanında olacağız. Çünkü bir sizlere çok şey borçluyuz. Bu vesileyle bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum."

Ekrem İmamoğlu'nun mesajını iletti

Başkan Akgün'den sonra konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, sağlık çalışanlarının tıp bayramlarını kutladı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgi, saygı ve selamlarını iletti. 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında gerçekleşen iftara 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, bölgedeki hastanelerin başhekim ve hekimlerinin yanı sıra çok sayıda sağlık personeli katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediye Başkanı, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Unutmadı - Son Dakika

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