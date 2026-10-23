Büyükçekmece Belediye Meclisi 2027 bütçesini oybirliğiyle onayladı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Ekim ayı ikinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Büyükçekmece Belediyesi'nin 2027 bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ikinci oturumunda "2027 Yılı Performans Programı" ve "2027 Yılı Tahmini Bütçe" konuları müzakere edilerek karara bağlandı. 2027 yılı bütçesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, "Hizmette eşitlik, şeffaflık ve adalet ilkelerinden ayrılmadan, hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, 24 mahallemizin tamamına aynı sorumluluk ve hizmet anlayışıyla ulaşmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"2027 yılında da projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, belediye bütçe çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:

"2027 yılı bütçe görüşmelerimizi ortak akıl, karşılıklı saygı ve yapıcı bir anlayış içerisinde tamamlamış bulunuyoruz. Bu sürece katkı sunan tüm meclis üyelerimize ve emeği geçen bürokratlarımıza şahsım ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik şartların ve artan maliyet baskılarının farkındayız. Bu bilinçle hazırladığımız 2027 yılı bütçemiz; sürdürülebilir, mali disiplini esas alan ve kamu kaynaklarının kullanımında hesap verebilirliği ön planda tutan bir mali yol haritasıdır. Ancak tasarruf anlayışımız, hizmet kalitemizden ve geleceğe dönük hedeflerimizden asla ödün vermek anlamına gelmemektedir. En temel gayemiz, 'Mutluluk Şehri Büyükçekmece' idealimizi yaşatmak ve 2050 Büyükçekmece Vizyonumuz doğrultusunda kentimizi geleceğe hazırlamaktır. 2027 yılında da deprem güvenliği ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere; altyapı, çevre, kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik toplumcu belediyecilik projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hizmette eşitlik, şeffaflık ve adalet ilkelerinden ayrılmadan, hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, 24 mahallemizin tamamına aynı sorumluluk ve hizmet anlayışıyla ulaşmaya devam edeceğiz. Bütçe görüşmelerimiz boyunca ortaya koyduğunuz görüşler, öneriler ve yapıcı eleştiriler, çalışmalarımıza değerli katkılar sağlamıştır. Büyükçekmece'miz için gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm emekçilerimize ve kıymetli Meclisimize şükranlarımı sunuyorum. 2027 yılı bütçemizin Büyükçekmece'mize, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını; sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum."

Bütçe 7 milyar 998 milyon 475 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi

"2027 Yılı Performans Programı" ve "2027 Yılı Tahmini Bütçe" konularının görüşüldüğü meclis oturumunda, AK Parti ve Cumhur İttifakı adına Mustafa Yazıcı ve CHP adına Murat Erçağ söz alarak bütçeye ilişkin değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştı. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Belediyesi'nin 2027 yılı tahmini bütçesi, kalem kalem okunarak oylandı. Yapılan oylama sonucunda Büyükçekmece Belediyesi'nin 2027 yılı tahmini bütçesi 7 milyar 998 milyon 475 bin TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

"7/24 hizmet sunmaya devam ediyoruz"

Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, Büyükçekmece Belediyesi'nin vatandaşlara 7/24 hizmet sunmaya devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bütçeler, niyet bütçeleri. Bütün arkadaşlarım bilfiil önce 2026 yılı faaliyetlerini tamamlamak adına 2025 yılının bu takviminde niyetlerini ortaya koydular. 2026 yılı henüz tamamlanmadı ve bu niyeti gerçekleştirmek adına da canla başla çalışıyorlar. Müdürlüklerimizin tamamı, oradaki personellerimizin tamamı, bu çabalarından dolayı ilgili başkan yardımcılarımız teşekkürü burada hak ediyorlar. Büyükçekmece Belediyesi 7/24 Büyükçekmece halkının yanında olmaya devam ediyor ve hizmetleri sunmaya devam ediyor. Niyet bütçemizin Büyükçekmece'mize inşallah hayırlara vesile olacağını ifade ederek hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum."