Büyükçekmece Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Büyükçekmece Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle otomatik şanzımanlı arabaların arıza yaptığı görüldü. Sürücüler araçlarını tamir etmeye çalıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Büyükçekmece'de Deprem Sonrası Trafik Sıkışıklığı - Son Dakika
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