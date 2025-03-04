Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Hızla Devam Ediyor

Büyükçekmece\'de Kentsel Dönüşüm Hızla Devam Ediyor

İstanbul Büyükçekmece'de, deprem haftası dolayısıyla risk taşıyan 140 konutun kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

04.03.2025 11:07  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ederken, deprem haftasında 3 ayrı mahallede, yıkılma riski taşıyan 140 konutun kentsel dönüşüm çalışmasına başlandı.

Büyükçekmece İlçesi'nde Büyükçekmece Belediyesi'nin katkılarıyla depremde yıkılma riski taşıyan eski ve hasarlı binaların kentsel dönüşüm çalışmalarına bugünde devam edildi. Ekinoba, Muratçeşme ve Atatürk Mahallelerinde toplamda 140 konutun yıkım ve kentsel dönüşüm çalışmasına bugün başlanıldığı öğrenildi. Ekinoba Mahallesi'de bulunan 5 blok, 102 bağımsız bölümden oluşan 1988 yılı yapımı 37 yıllık binaların kentsel dönüşüm çalışmasına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'de katılarak yerinde inceledi. Başkan Akgün yıkım çalışmaları ile ilgili yıkım ekibinden de bilgiler aldı.

1-7 Mart tarihleri arasının deprem haftası olmasına vurguda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Deprem konuşuyoruz. Arkamızda Büyükçekmece'de yapılan yüksek katlı binalardan birkaç bloğu yıkılıyor. Bunlar 1980'li yıllarda Batıköy projesi çerçevesinde yapılmış toplu konutların bir kısmı. Genel olarak çok sağlam zemindir ama bazı konutlar ömürlerini tamamlanmış. Şimdi ilk kez Büyükçekmece'de 4-5 kat üzerinde yapı yıkıyoruz. Bu binalar depremde ayakta kalmazdı. Yapılan tetkikler sonucu yıkılma riski çıktı. Biz yılmadan yorulmadan muhtemel büyük depreme dayanamayacak yapıları yıkıma, yenilemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece'de bugüne kadar 55 bin üzerinde yapı, konut bağımsız bölüm yenilendi. Bunların büyük kısmı ada bazında olmuştur. Ada bazında olması şehrin otopark peyzaj sorununu çözüyorsunuz. Ayrıca Büyükçekmece'de bu binalar yıkıldıktan sonra bunların yerine yapılacak olan binalar, belediyenin cephe şartlarına çatı ve peyzaj şartlarına göre yapılıyor" dedi.

Yıkılan binaların sakinlerinden Fatma Demir, "Duygusallık oldu biraz. Binamız çürüktü. Bir an önce kentsel dönüşüm bekleyen yerlerde binalarını versin. İnsanlarımız ölmesin artık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Deprem Haftası, Büyükçekmece, Hasan Akgün, Belediye, istanbul, Sağlık, Deprem, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:00 İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:31:35. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.