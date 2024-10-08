Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Sorunlarına Çözüm Arayışları - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Sorunlarına Çözüm Arayışları

Büyükçekmece\'de Kentsel Dönüşüm Sorunlarına Çözüm Arayışları

Büyükçekmece Belediye Meclisi toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdoğan, kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunlar ve imar planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, malikler ve müteahhitler arasında iletişim sağlamak ve sorunları çözmek için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

08.10.2024 09:18  Güncelleme: 09:23
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Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdoğan, kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunlar ve imar planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısı gerçekleşti. Toplantıda söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdoğan, kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunlar ve imar planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Teknik arkadaşlarımızla beraber çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz"

Erdoğan, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların ruhsatlarının 6 ay geçmesine karşın alınmaması durumunda kat maliklerinin belediyeye müracaat etmeleri gerektiğini belirterek; "Biz bu malikleri, müteahhitleri, bunların proje müelliflerini bir araya getirip sorunu çözmek yönünde elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü çok ciddi sorunlar var. Kiminde malik rahmetli olmuş, varisler ortada yok. Onun sorunu 6306 sayılı yasada yapılan revizyonla giderildi. Artık muhtarlara ilanen tebliğ edebiliyoruz bunu. Sorun çözülüyor. Kiminde müteahhit firma gelişen ekonomik şartlarda ilk vaat ettiği şekilde inşaatı yapamayacak duruma gelmiş. Fakat bunu maliklerle bir türlü konuşamıyor. Biz bunu gerekli teknik arkadaşlarımızla beraber belediyede çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Başkanım da bazı toplantılara katılıyor, görüyor. Maliyet analizinden projenizin nasıl olması gerektiğine kadar her şeyi belediyede konuşabiliriz" ifadesini kullandı.

"Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde imar kapalı değil"

Mimarsinan Merkez Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların "Biz kentsel dönüşüme giremiyoruz, imarımız kapalı" şeklinde söylemleri olduğunu belirten Tarık Erdoğan, "Hayır, imarınız kapalı değil. Kentsel dönüşüme girebilirsiniz. Sadece 100 metrelik, 80 metrelik parsellerle değil de daha toplu bir şekilde gelirseniz 18 uygulaması da kolay oluyor. Binaları yıkması da, yeniden yapması da kolay oluyor" diye konuştu.

İmar sorunu çözülüyor

Büyükçekmece'nin imar planı bekleyen bölgelerinin son durumu hakkında da meclisi bilgilendiren Erdoğan şunları söyledi: "En son Dizdariye Mahallesi koruma planı geçti Büyükşehir Belediyesi'nden. Ama hala Büyükşehirdeki AK Parti Grubu "Hayır" dedi. Neden dediler bilmiyorum. DSİ'ye bağladılar olayı. Orada baraj olmadan önce Dizdariye Mahallesi vardı. Her mantıklı insan bugün bunu biliyor. Fakat bir şekilde oradaki eski imar komisyonu başkanımızın şahsi meselesi var bildiğim kadarıyla ama unutuyor ki orada 11 bina kentsel dönüşümde yıkıldı. 100'den fazla aile o planı bekliyor. O yüzden bir an önce bu planı çıkartacağız. Tepecik Merkez planlarını onayladık, Büyükşehir'e gönderdik. Bu ay Büyükşehir'de onaylanacak. İnşallah askıya çıkacak ve devam edeceğiz. Kasım ayında Pınartepe Mahallesi'nin 1/5000'lik planları geliyor. 1/5000'lik planları Büyükşehir de onayladıktan sonra askıya çıkar ve hızlı bir şekilde ilerleriz. Türkoba planları ve Tepecik Havzaiçi ikinci kısım planları Kasım ayına yetişiyor. Onlar gelecek. En önemlisi İstanbul Planlama Ajansı'nda özel olarak kentsel tasarım projesi olarak çalışılan Kumburgaz Sahilleri planları geliyor. Kumburgaz, Celaliye Kamiloba planları da inşallah yılbaşına kadar yetiştireceğiz. Bunun dışında plan bekleyen bölgelerimizdeki planları yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bütün Büyükçekmece yakında bir düzene kavuşacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Sorunlarına Çözüm Arayışları - Son Dakika

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