Büyükçekmece'de Yerel Tohum Takas Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Büyükçekmece'de Yerel Tohum Takas Şenliği Düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi ve Ulusal Tohum Takas Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen şenlikte yerli tohumların korunması ve sağlıklı gıdaya erişim artırılmaya çalışıldı. Etkinlikte yerel üreticiler ürünlerini tanıtıp tohum takası gerçekleştirdi.

06.05.2025 14:24
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Büyükçekmece Belediyesi ve Ulusal Tohum Takas Merkezi (UTTM) iş birliğinde yerli tohumları korumak ve sağlıklı gıdaya erişimi artırmak amacıyla Büyükçekmece'de "Yerel Tohum Takas Şenliği" düzenlendi.

Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen şenlik hem renkli görüntülere sahne oldu hem de tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe dikkat çekti. Tohum Takas Şenliği'ne İBB Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, geçmiş dönem Edirne Milletvekili ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, UTTM temsilcisi Ali Özırmak, Bolu, Çatalca, Beylikdüzü, Çanakkale, Çorlu ve Silivri belediyelerinden temsilcilerin yanı sıra çok sayıda yerel üretici katıldı.

Tohum takasıyla yerel üretime katkı sağlandı

Şenlikte ürünlerini tanıtma fırsatı bulan yerel üreticilerin ve belediyelerin stantlarında salça, adaçayı, zeytinyağı, baharatlar, bitkisel sabunlar, bal, sirke, unlu mamuller ve solucan gübresi gibi doğal ve el emeği ürünlerin satışı yapıldı. Belediyelerin kurduğu stantlarda katılımcılar, ellerindeki yerel tohumları takas ederek geleneksel tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağladı. Aynı zamanda stantlarda ücretsiz fide dağıtımı yapılarak evde üretim desteklendi. Şenlikte Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu doğa temalı şarkılar seslendirirken, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Dans Grubu dans gösterileriyle şenliğe renk kattı. Şenlik finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive tarafından katılımcılara plaket takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Yerel Tohum Takas Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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