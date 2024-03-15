Büyükçekmece\'ye Tsunami Hazır Kent Sertifikası Verildi

Büyükçekmece'ye muhtemel İstanbul depremi sonrası oluşabilecek tsunami için geliştirilen uyarı ve tahliye sisteminde 12 temel göstergeyi karşılamasına yönelik çalışmaları yerine getirmesi nedeniyle, IOC/UNESCO tarafından, "Tsunami hazır kent sertifikası" verildi. Sertifika ayrıca Fransa'nın Cannes şehrinden sonra Avrupa'da ikinci kez Türkiye'den Büyükçekmece'ye verilmesi açısından önem taşıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğinde AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi desteği ile CoastWAVE Projesi kapsamında tsunami riskinin azaltılmasında standart olarak tanımlanmış 12 temel göstergeyi karşılamaya yönelik çalışmaların başarıyla gerçekleşmesi Büyükçekmece'ye ödül getirdi. Proje kapsamında Büyükçekmece'de ilk tsunami tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükçekmece, yapılan çalışmalar nedeniyle IOC/UNESCO hazır kent sertifikası almaya hak kazandı. Büyükçekmece Türkiye Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası alan ilk kent, Avrupa'da ise ikinci kent oldu. Sertifikanın teslimi Büyükçekmece Belediyesi'nde yapılan törenle gerçekleştirildi. Törene, başta Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, IOC/UNESCO Tsunami birimi yöneticisi Bernardo Aliaga Rossel ve çok sayıda bilim insanı katıldı.
Türkiye'nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu hatırlatan Başkan Akgün, "Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı çevresine 7 bin 200 kilometrelik kıyı ile çevrilmiş. Büyükçekmece'nin sahili 30 kilometre, beklemekte olduğumuz büyük depreminde hemen bizim batımızdaki Silivri kentinin biraz güneyinde bin 150 metre derinlikte Marmara çukuru ile doğumuzda 950 metre derinlikte Zeytinburnu arasındaki fay hattını kırılmasıyla yaşayacağımızı dünyanın bütün yer bilimcileri ortaya koymuş durumda. Bu bir gerçek. O zaman bu gerçek üzerinden hareketle neler yapılması gerektiğini önce kentin deprem dayanıklı hale getirilmesi ama eşit zamanlı olarak tsunamiye karşı tedbirlerin alınması gerekiyor. Bugünki konu kentin tsunamiye karşı nasıl hazır hale getirebileceğini kapsamaktadır" dedi.
"Esas olan, devamlılığını sürdürebilirliğini iyi takip etmektir"
Yapılan sistemin önceden tsunami ile ilgili haber verilebilecek bir sistem olduğuna dikkat çeken Akgün, "Bu çalışmalar kapsamında en çok bizi memnun eden şey bu çalışmaların yapılıp halkın bilinçlendirilmesi toplumun topyekün bilinçlendirilmesi noktasında da yine çok değerli çalışmalar yapıldı. Okullara gidilip kitapçıklar dağıtıldı. Bilgilendirilmesi konusunda da yapılması gerekenlerin yapıldığını görmüş olmamızda çok önemliydi. 5 Kasım 2022 tarihinde Türkiye'nin ilk tsunami tahliye tatbikatı da gerçekleştirildi. Büyükçekmece'de kurulan 'Tsunamiye Hazır Tanınma Sertifikası alan ilk Avrupa kenti Cannes kentidir, ondan sonra da Türkiye'de de ilk defa Büyükçekmece'ye verilmesi hem bizi hem de bu kadar emek veren çalışan dostlarımızı arkadaşlarımızı, bilim insanlarımızı tabii ki mutlu etmiştir. Esas olan, devamlılığını sürdürebilirliğini iyi takip etmektir" şeklinde konuştu.
Büyük İstanbul depremi ile ilgili ön görülen bilimsel tarihlerden bahseden Akgün, "2030'dan itibaren büyük deprem İstanbul'da her an olabilecekse tsunami ile karşı karşıyayız. Yüzbinlerce insanı kaybedeceğiz ama işin için tsunami de var. Büyükçekmece Belediyesi olarak kentsel yönetimi Türkiye'de çok yoğun devam ettiren örnek bir kentsel dönüşüm yapan belediye olmakla birlitke aynı zamanda kendi şehrimiz dahilinde tsunamiye hazırlık çalışmaları yapmış olmamız yapmaya gayret etmiş olmamız siz değerli bilim insanları ile işbirliği yaparak bu işi bu noktaya getirmiş olmamız da bir bakıma sevindirici bir çalışmadır. Esas olan bunun bundan sonraki süreç içerisinde süresiz olarak devam ettirilmesidir" diye konuştu. Başkan Akgün'ün konuşması sonrasında UNESCO tarafından hazırlanan sertifika teslim edildi. - İSTANBUL
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