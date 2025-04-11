Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği

Kayseri\'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alan haftada, 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği gerçekleşeceği müjdesini verdi.

11.04.2025 12:28  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alan haftada, 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği gerçekleşeceği müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere büyük önem verdiklerini belirtti. Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alacak olan 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği kapsamında, Kayseri'deki çocukların kitap okuyabileceğini, çeşitli atölyelere katılabileceğini ve farklı etkinliklerle eğlenceli zaman geçirebileceğini kaydederek, şunları söyledi;

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklarımıza verdiğimiz değer ile önemi, onlara olan güvenimizi ve sevgimizi gösterdiğimiz önemli bir gündür. Biz de bu özel günü içine alan haftayı, Kayseri'deki tüm çocuklarımıza unutulmaz bir deneyim yaşatacak şekilde kutlamak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de gelişebileceği bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Çocuklarımız için düzenlediğimiz fuar ve şenlik, hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sunacak."

Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve kültürel yapısına uygun olarak, çocuklara yönelik pek çok kültürel ve eğitsel projeyi hayata geçirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri, alimlerin ve velilerin şehri. Bu güzel şehre yakışan projelerle, çocuklarımızın kitapla, kültürle, sanatla ve bilimle buluşmasını sağlıyoruz" diyerek, şehrin altyapısına ve eğitim alanına olan katkılarının devam edeceğini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, bu yılki etkinlik için de "Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sizlerle olacak" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce 7 kez düzenlediği ve rekor ziyaretçi sayılarına ulaştığı kitap fuarlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ise çocuklara özel olarak ikincisi düzenlenecek olan Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nin, Kayseri'nin kültürel yaşamına katkı sağlamak ve çocukların kitap sevgisini arttırmak amacıyla yine büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Memduh Büyükkılıç, Etkinlik, 23 Nisan, kayseri, Kültür, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Dorsey’den Signal’e Bitcoin çağrısı Jack Dorsey'den Signal'e Bitcoin çağrısı
Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi
Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı
Çin, ABD’nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor
Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım
Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
Galatasaray’dan Sacha Boey bombası Galatasaray'dan Sacha Boey bombası
Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı
ABD borsalarında ilginç tablo Beklenen olmadı ABD borsalarında ilginç tablo! Beklenen olmadı
Trump’tan “güzel saçları“ için ilginç karar Trump'tan "güzel saçları" için ilginç karar

12:24 İstanbul İkitelli’de kimya deposunda yangın Patlamalar yaşandı İstanbul İkitelli'de kimya deposunda yangın! Patlamalar yaşandı
11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısına çıktı İşte ilk savunması İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
09:26 Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı Uzaktan izlediği anlar yürek burktu Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı! Uzaktan izlediği anlar yürek burktu
17:54 24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
17:54 TFF’den Güney Güvenç’e ödül TFF'den Güney Güvenç'e ödül
17:35 Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti
17:24 Galatasaray’da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı Galatasaray'da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
17:20 “Küfür“ kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı "Küfür" kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı
17:14 Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 13:14:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement