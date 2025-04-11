Kayseri\'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alan haftada, 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği gerçekleşeceği müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere büyük önem verdiklerini belirtti. Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alacak olan 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği kapsamında, Kayseri'deki çocukların kitap okuyabileceğini, çeşitli atölyelere katılabileceğini ve farklı etkinliklerle eğlenceli zaman geçirebileceğini kaydederek, şunları söyledi;

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklarımıza verdiğimiz değer ile önemi, onlara olan güvenimizi ve sevgimizi gösterdiğimiz önemli bir gündür. Biz de bu özel günü içine alan haftayı, Kayseri'deki tüm çocuklarımıza unutulmaz bir deneyim yaşatacak şekilde kutlamak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de gelişebileceği bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Çocuklarımız için düzenlediğimiz fuar ve şenlik, hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sunacak."

Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve kültürel yapısına uygun olarak, çocuklara yönelik pek çok kültürel ve eğitsel projeyi hayata geçirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri, alimlerin ve velilerin şehri. Bu güzel şehre yakışan projelerle, çocuklarımızın kitapla, kültürle, sanatla ve bilimle buluşmasını sağlıyoruz" diyerek, şehrin altyapısına ve eğitim alanına olan katkılarının devam edeceğini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, bu yılki etkinlik için de "Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sizlerle olacak" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce 7 kez düzenlediği ve rekor ziyaretçi sayılarına ulaştığı kitap fuarlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ise çocuklara özel olarak ikincisi düzenlenecek olan Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nin, Kayseri'nin kültürel yaşamına katkı sağlamak ve çocukların kitap sevgisini arttırmak amacıyla yine büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. - KAYSERİ