Büyükkılıç\'tan \'yatırım ve proje\' odaklı Ankara temasları

05.02.2026 12:49  Güncelleme: 12:51
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kente kazandırılması planlanan yeni yatırımlar kapsamında Ankara'da temaslarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kente kazandırılması planlanan yeni yatırımlar kapsamında Ankara'da temaslarda bulundu. Büyükkılıç, Ankara temaslarında, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider'i ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde bütçesinden yatırıma en fazla pay ayıran büyükşehirlerin başında gelerek Türkiye'ye örnek olurken, Başkan Büyükkılıç, kente kazandırılacak yeni yatırımlar çerçevesinde Ankara temaslarını sürdürüyor.

Bu çerçevede şehrin altyapısını güçlendirecek önemli projeleri kapsayan iş birliği protokollerine imza atan Büyükkılıç, Ankara'da önemli temaslarda bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, Kayseri'de yürütülen tarım ve hayvancılık projelerinin yanı sıra yeşil alan çalışmaları ile alakalı istişarelerde bulundu. Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, şehrimizde yürüttüğümüz projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri ve Kayseri'mize verdikleri kıymetli destekler için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider'i de makamında ziyaret eden Büyükkılıç ziyarette, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanında gösterdiği hamle dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa en güçlü desteği veren belediyelerin başında geldiklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya da ziyarette bulundu. Ziyarette, Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi ile DSİ iş birliğinde devam eden altyapı yatırımları ile planlanan projeler ele alınırken Büyükkılıç, misafirperverliklerinin yanında kente olan destek ve hizmetlerinden dolayı DSİ Genel Müdürü Balta'ya teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Sayıştay Başkanı Metin Yener'i de ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Başkan Büyükkılıç, "Ankara'da Sayıştay Başkanımız Sayın Metin Yener'i Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte ziyaret ettik. Misafirperverliği için Sayıştay Başkanımız Sayın Metin Yener'e teşekkür ediyorum" dedi.

KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap Yapım İşi İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su altyapısını daha da güçlendirmek adına KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap Yapım İşi'ne ilişkin olarak İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan ile iş birliği protokolü imzaladı.

İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ı ziyaret eden ve Kayseri'ye kazandırılan ve yapımı planlanan projelerle alakalı Karahan ile istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap Yapım İşi ile ilgili iş birliği protokolüne imza attı.

Büyükkılıç, ziyarete ve protokole dair yaptığı değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"İLBANK Genel Müdürümüz Sayın Eyyüp Karahan'ı ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ tarafından yürütülen yatırımlar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ayrıca şehrimiz için büyük önem taşıyan KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap Yapım İşi ile ilgili protokolü de imzaladık. Bu önemli yatırımın Kayseri'mize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve İLBANK Genel Müdürümüz Sayın Eyyüp Karahan'a teşekkür ediyorum."

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye hizmet noktasında Ankara temaslarının verimli geçtiğini kaydederek, iş birliklerinin ve alınan kararların şehre hayırlı olmasını diledi. Büyükkılıç, Kayseri'ye yeni yatırımlar ve projeler kazandırmak için gayretlerinin süreceğini vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

