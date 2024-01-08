Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hatipoğlu coşkuyla karşılandı

adayı Hatipoğlu coşkuyla karşılandı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Nebi Hatipoğlu:

"Eskişehir'e layık olduğu hizmetlerle tanıştırmak istiyorum"

"Hemşerilerimin dertleriyle dertleneceğim"

Eskişehir AK Parti milletvekili Fatih Dönmez:

"1 Nisan'da Eskişehir bunları emekli edecek inşallah"

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, partililerle buluşmasında yaptığı konuşmada;

"Zamanımın büyük çoğunluğunu çarşıda, pazarda, sokakta, sizlerle geçireceğim, ofiste oturmayacağım" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Eskişehir milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu geçtiğimiz gün açıklamıştı. Bugün Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Yüksek Hızlı Tren ile Eskişehir'e geldi. Hatipoğlu'na Ak Parti Milletvekilleri Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez ve Eskişehir AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan eşlik etti. Tren istasyonunda, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, ilçe belediye başkanları ve partililerce büyük bir coşkuyla karşılanan İdris Nebi Hatipoğlu, hazırlanan salona geçti.

"Bizim kimsenin yaşı ile alıp vermediğimiz yok"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, "Belki diğer şehirler için aday belirleme süreci zor geçmiş olabilir. Ama Eskişehir'de bu süreç hamdolsun gerçekten tahtını hazırladık Rabbim de gönderdi. Eskişehir'in ihtiyaçlarını bilen, şehrin tüm sorunlarına hakim bu şehrin evladı Nebi Hatipoğlu ile belediyeciliğin nasıl yapılacağını inşallah bütün Eskişehir görecek. Bizim kimsenin yaşı ile alıp veremediğimiz yok, büyüklerimize saygı bizim kültürümüzden gelen bir ahlakımızdır. Ama sözde yenilik diyerek harekete geçenlerin gelip, dolaşıp, ulaştığı yeri birlikte görüyoruz" dedi.

"1 Nisan'da Eskişehir bunları emekli edecek inşallah"

Ayşen Gürcan'dan sonra kürsüye çıkan Eskişehir AK Parti milletvekili Fatih Dönmez şöyle konuştu;

"Belediye başkanları 4-5 yıl önce bir seçime girdiler. Zaman zaman arkadaşlara soruyorum; 'başkanların hangi konularda, ne tür taahhütleri oldu ?'diye. Dediler ki, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili herhangi bir taahhüttü yok. Taahhüt olmadan seçim kazanılır mı?' dedim. Hakikaten o seneki arşivlerine baktım. Sayın başkan herhangi bir taahhütte bulunmamış. Çünkü yarın vatandaşın huzuruna çıktığında 'vatandaş benim yakama yapışır sen söz verdin niçin yapmadın' der diye taahhütte bulunmamış. Bu başka bir şeyinde ifadesi göstergesi. Emekliye hazırlanan insanlar bilirler. Bazen etrafındaki çoluğu, çocuğu gelir, 'baba bize bir şey yapmayacaksın' 'anne bize bir şey almayacak mısın' der. O der ki ' ben yapacağımı yaptım sıra sizde' şimdi. Eskişehir'deki başkanların psikolojisi bu. Onlar kendilerini emekliliğe hazırlamışlar, fazla beklemeyecekler, 1 Nisan'da Eskişehir bunları emekli edecek inşallah."

"Zamanımın büyük çoğunluğunu sizlerle geçireceğim, ofiste oturmayacağım"

Son olarak kürsüye çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, uzun yıllardır başkan olmak için hayal kurduğunu söyledi.

Aday olduğu için heyecanından bahseden Hatipoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Eskişehir'e layık olduğu hizmetlerle tanıştırmak istiyorum. Çok gururluyum, çünkü siz dava arkadaşlarım ile bu kutlu yolculukta yalnız olmadığını görüyorum. Ağır bir yükün altına girdiğimin farkındayım, sorumluluklarımın farkındayım. Sizlerin de desteği ile Eskişehir'e gerçek belediyecilik faaliyetlerinin gösterildiği bir şehir haline getirmek için çok çalışacağım. Muhterem hemşerilerim, ben bu şehirde doğdum, bu şehirde yaşadım. Bu şehrin her sokağını, caddesini, mahallesini çok iyi biliyorum. Bu şehirde yaşayan en küçüğünden, en büyüğüne bütün hemşerilerimin dertleriyle dertleneceğim. Tüm ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olacağım. Bunları da öyle oturduğum yerden falan değil, ofisler falan değil. Vatandaşlarımın yanında yapacağım. Zamanımın büyük çoğunluğunu çarşıda, pazarda, sokakta, sizlerle geçireceğim, ofiste oturmayacağım."