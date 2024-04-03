Kayseri\'de Emekli Vatandaşlara 2 Bin 543 Hobi Bahçesi İçin Başvurular Başladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlara yönelik toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi için başvuruları 3 Nisan itibariyle başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kayseri'deki emekli vatandaşların günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarını ve keyifli, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmalarını sağlamak için kente yeni hobi bahçeleri kazandırıldığı belirtildi.

Daha yeşil bir Kayseri için çalışıldığının altı çizilen açıklamada, Altınoluk Hobi Bahçesi'nde 230 adet, Beştepeler Hobi Bahçesi'nde 204 adet, Karpuzatan Hobi Bahçesi'nde 703 adet, Cırgalan Hobi Bahçesi'nde 462 adet, Selçuklu Hobi Bahçesi'nde 569 adet ve Şeker Hobi Bahçesi'nde birinci kısım 144 adet ve ikinci kısım 231 adet olmak üzere toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesinin hayata geçirildiği duyuruldu.

7 farklı bölgede toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi için başvuruların 3 Nisan itibariyle başladığı hatırlatılan açıklamada, "Hobi bahçelerimiz ile emekli vatandaşlarımızın hem de doğayla iç içe bir yaşam imkanı hem de sosyal bir etkileşim ortamı sunuyoruz. Yeni hobi bahçelerimiz ile birlikte toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi için başvuruları, 03.04.2024 - 23.04.2024 tarihleri arasında https://basvuru.kayseri.bel.tr link adresinden online olarak yapılacak" denildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hobi Bahçesi başvurusu yapacak kişilerde aranacak nitelikler de şu şekilde açıklandı:

"Hobi bahçesine, aynı adreste ikamet eden bir kişi, yukarıda adı ve sayısı belirtilen 7 adet hobi bahçesinden yalnızca bir tanesine müracaat edilebilir. Kuralar 30.04.2024 Salı günü noter huzurunda çekilecektir. Halen hobi bahçesini kullanan vatandaşlarımız, katıldıkları kurada yine isimlerinin çıkması durumunda aynı hobi bahçesini kullanmaya devam edebilecektir. Vatandaşların Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Vatandaşların emekli olması veya 50 yaş üzeri olması, birinci derece şehit yakını, gaziler ve engelliler için 18 yaş ve üzeri olması gereklidir."

Hobi Bahçesi kullanım için başvuru sırasında istenilecek belgeleri de şöyle:

"Hobi bahçeleri başvuru ve beyan formu. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı fotokopisi/ Nüfus cüdanı fotokopisi. Varsa 1. Derece şehit yakını ve gazı olduğunu gösterir belge (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınacaktır.) Eğer engelli ise tam teşekküllü devlet, şehir ve üniversite hastanelerinin birinden alınmış en az yüzde 40 engellilik sağlık kurulu raporu veya e devlet üzerinden alınacak e imzalı erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, yerleşim yeri (ikametgah) sorgulama belgesi. Adalet Bakanlığı adli sicil kaydı sorgulama belgesi. İstenen belgeler https://basvuru.kayseri.bel.tr link adresinden online olarak sisteme yüklenecektir."

Ayrıca, online yükleme yapamayan vatandaşlara, belediye ve ek hizmet binalarında, Doğal Ürünler Bahçesi, Mimarsinan Parkı Zabıta Noktası ve Karpuzatan Hobi Bahçesi'nde yardımcı olunacak.

Hobi bahçeleri kullanım süresinin 3 yıl olduğu belirtilen açıklamada, hobi bahçeleri katılım payının 2024 yılı için 3 bin TL olduğu, daha sonraki yıllar için katılım payı ücretlerinin Büyükşehir Belediye Meclisince belirlendiği ifade edildi. - KAYSERİ