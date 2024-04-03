Kayseri\'de Emekli Vatandaşlara 2 Bin 543 Hobi Bahçesi İçin Başvurular Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlara yönelik toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi için başvuruları 3 Nisan itibariyle başlattı.
Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kayseri'deki emekli vatandaşların günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarını ve keyifli, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmalarını sağlamak için kente yeni hobi bahçeleri kazandırıldığı belirtildi.
Daha yeşil bir Kayseri için çalışıldığının altı çizilen açıklamada, Altınoluk Hobi Bahçesi'nde 230 adet, Beştepeler Hobi Bahçesi'nde 204 adet, Karpuzatan Hobi Bahçesi'nde 703 adet, Cırgalan Hobi Bahçesi'nde 462 adet, Selçuklu Hobi Bahçesi'nde 569 adet ve Şeker Hobi Bahçesi'nde birinci kısım 144 adet ve ikinci kısım 231 adet olmak üzere toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesinin hayata geçirildiği duyuruldu.
7 farklı bölgede toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi için başvuruların 3 Nisan itibariyle başladığı hatırlatılan açıklamada, "Hobi bahçelerimiz ile emekli vatandaşlarımızın hem de doğayla iç içe bir yaşam imkanı hem de sosyal bir etkileşim ortamı sunuyoruz. Yeni hobi bahçelerimiz ile birlikte toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi için başvuruları, 03.04.2024 - 23.04.2024 tarihleri arasında https://basvuru.kayseri.bel.tr link adresinden online olarak yapılacak" denildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Hobi Bahçesi başvurusu yapacak kişilerde aranacak nitelikler de şu şekilde açıklandı:
"Hobi bahçesine, aynı adreste ikamet eden bir kişi, yukarıda adı ve sayısı belirtilen 7 adet hobi bahçesinden yalnızca bir tanesine müracaat edilebilir. Kuralar 30.04.2024 Salı günü noter huzurunda çekilecektir. Halen hobi bahçesini kullanan vatandaşlarımız, katıldıkları kurada yine isimlerinin çıkması durumunda aynı hobi bahçesini kullanmaya devam edebilecektir. Vatandaşların Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde ikamet ediyor olması gerekmektedir. Vatandaşların emekli olması veya 50 yaş üzeri olması, birinci derece şehit yakını, gaziler ve engelliler için 18 yaş ve üzeri olması gereklidir."
Hobi Bahçesi kullanım için başvuru sırasında istenilecek belgeleri de şöyle:
"Hobi bahçeleri başvuru ve beyan formu. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı fotokopisi/ Nüfus cüdanı fotokopisi. Varsa 1. Derece şehit yakını ve gazı olduğunu gösterir belge (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınacaktır.) Eğer engelli ise tam teşekküllü devlet, şehir ve üniversite hastanelerinin birinden alınmış en az yüzde 40 engellilik sağlık kurulu raporu veya e devlet üzerinden alınacak e imzalı erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, yerleşim yeri (ikametgah) sorgulama belgesi. Adalet Bakanlığı adli sicil kaydı sorgulama belgesi. İstenen belgeler https://basvuru.kayseri.bel.tr link adresinden online olarak sisteme yüklenecektir."
Ayrıca, online yükleme yapamayan vatandaşlara, belediye ve ek hizmet binalarında, Doğal Ürünler Bahçesi, Mimarsinan Parkı Zabıta Noktası ve Karpuzatan Hobi Bahçesi'nde yardımcı olunacak.
Hobi bahçeleri kullanım süresinin 3 yıl olduğu belirtilen açıklamada, hobi bahçeleri katılım payının 2024 yılı için 3 bin TL olduğu, daha sonraki yıllar için katılım payı ücretlerinin Büyükşehir Belediye Meclisince belirlendiği ifade edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Emekli Vatandaşlara 2 Bin 543 Hobi Bahçesi İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerde yöneticilere 'dur' mesajı vererek gençlerin aktif olabileceğini gösterebileceklerini söyledi. Baş, Türkiye'nin değişim rüzgarını bütün dünyada sergilemek istediklerini belirtti ve seçmenlere BTP'yi desteklemelerini çağrısında bulundu.
İçerenköy Mahalle Muhtarlığı adayı Ömer Akın, seçim pankartına yazdığı 'Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?' yazısıyla gündem olmuştu. Ancak seçimlere bir hafta kala Akın, adaylıktan çekileceğini duyurdu. Akın, pankartıyla farkındalık oluşturmak istediğini ve toplumsal bir farkındalığa dönüştürmek amacıyla bu adımı attığını belirtti.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, havaların ısınması, ramazan ayı ve yerel seçimlere az süre kalması dolayısıyla sona erdi. Sezonda yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan merkezdeki otel müdürü, önümüzdeki sezon daha güzel ve uzun pistlerle karşılamayı planladıklarını belirtti.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçim çalışmaları kapsamında Türk Ocakları Malatya Şubesi'ni ziyaretin ardından Cevatpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Geçit, seçimlerin önemine vurgu yaparak, Malatya'nın kalkınması için doğru karar verilmesi gerektiğini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Teşkilat İftar Programı'nda Türkiye'de örnek bir model olarak gösterilen Cumhur İttifakı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç; 'Ağabey kelimesinin ağırlığı altında sizlere bundan sonraki süreçte daha da fazla layık olma adına gereken çabayı göstereceğinizden hiç şüpheniz olmasın' dedi.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi öncesi Atatürk Havalimanı çevresinde güvenlik önlemlerini inceledi. Binlerce vatandaşın ve siyasetçinin katılması beklenen miting alanında güvenlik önlemleri arttırıldı ve sağlık ekipleri hazır bulundu.
AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, Nizamlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Şahin de Ulupınar'a destek verdi.
31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, araştırma kuruluşları, siyasi analistler ve sosyologlar, İstanbul'daki Kürt seçmenlerin eğilimlerini analiz etmeye ve değerlendirmeye devam ediyor. Kürtler üzerine araştırmalarıyla tanınan isimlere göre, Kürt seçmenler, kimlik tartışmalarının yanı sıra şehrin günlük yaşamına ilişkin verilen hizmetler ölçeğinde de oy kullanma eğilimi gösterecek. Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, “İmamoğlu'nun muhalefette olması, muhalefet blokunun güçlü lideri olması ve Kürt seçmeninin de Erdoğan ve iktidar karşıtı olması, bu oy geçişkenliğini kolaylaştırıyor. Kürtlerin İmamoğlu'na açtığı kredi hala devam ediyor gibi görünüyor” dedi. Yazar Emine Uçak Erdoğan da 2019 yılında başörtülü kadınların belediyenin hizmetlerinden dışlanıp dışlanmayacağı endişesi olduğunu ancak beş yıllık süreç içinde korkulacak bir şey olmadığının görüldüğünü bunun da oy tercihlerini etkileyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün İstanbul'da gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan "Yeniden İstanbul" mitingine katılacak Erdoğan'ın emekliye 5 bin TL'lik seyyanen zammın da aralarında olduğu bir müjde verebileceği konuşuluyor. Söz konusu iddiaların sorulması üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir" dedi.
Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı. Başkent Dakar ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 7,3 milyon seçmenin, 807'si ülke dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor. Oy verme sürecinde birçok ülkeden 2 binden fazla gözlemci görev yapıyor. 19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Dağgüney köyü yakınlarında yapılmak istenen mermer ocağına karşı toplanan köylüler Dünya Su Günü'nde eylem yaptı. Kocasu Deresi'nin tehlikede olduğunu belirten köylüler, suyun ve doğanın kirletilmesini istemediklerini vurguladı. Köy sakinleri, tarım arazilerinin ortasına kurulan mermer ocağının kapatılması için dava açtı. Eyleme destek verenler, mermer ocaklarının bölgedeki su kaynaklarını ve doğayı tehdit ettiğini ifade etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'nde yaptığı mitingde hizmetlerini anlattı ve gelecek projelerini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?