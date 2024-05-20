Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası'nda 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Paneli Düzenliyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası'nda 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Paneli Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası\'nda \'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı\' Paneli Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Paneli düzenliyor. Panelde, Türk mutfağının modern yaklaşımları konuşulacak ve sektöründe uzman kişiler konuşmacı olarak yer alacak. Türk Mutfağı Haftası'nın amacı, Türk mutfağının markalaşmasını ve sağlıklı, geleneksel özelliklerini vurgulamaktır.

20.05.2024 17:23  Güncelleme: 17:26
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla 21 Mayıs Salı günü Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Paneli düzenliyor.

Pastırmasından sucuğuna, mantısından yağlamasına, nevzinesinden gilaburusuna çeşit çeşit lezzetleri ile Kayseri'yi gastronomi alanında da dünyaya tanıtmak için Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın girişimleri ve talimatları doğrultusunda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede, binlerce yılı aşan kültür, gelenek, toplumsal miras ve köklü bir tecrübenin birikimi ve mirası olan zengin Türk Mutfağı, 21-27 Mayıs tarihleri arasında yeniden bereketli sofrasının eşsiz serüvenini ve lezzetini dünya ile paylaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bu özel hafta dolayısıyla 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Paneli düzenliyor.

Türk mutfağı konusunda farkındalık oluşturmak, markalaşmak ve Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel ve atıksız özelliklerini yurt içi ve yurt dışında vurgulamak, bilinirliğini, sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın üçüncüsü bu yıl 21-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında kutlanacak. Bu yıl 3'üncüsü kutlanacak Türk Mutfağı Haftası'nda, Gastronomi Günleri etkinliği ile tanıtımı yapılan ve hizmete giren, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek panel, birbirinden değerli konuşmacıları ağırlamaya hazırlanıyor.

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Ülker Moderatörlüğünde "Türk Mutfağında Modern Yaklaşımlar" konusu ile gerçekleştirilecek panele sektöründe uzman kişiler konuşmacı olarak katılacak. Ana teması "Sürdürülebilir, Atıksız Türk Mutfağı" olan etkinlik haftasının yurt içinde uygulanacak faaliyet konsepti "81 İlin Coğrafi İşaretli Ürünleriyle Türk Mutfağı Kutlaması", yurt dışında uygulanacak faaliyet konsepti ise "Tarih, Kültür ve Doğanın Buluşması: Turkaegean Lezzetleri" olarak belirlendi.

Türk Mutfağı Haftası'nın, valilikler ve yerel yönetimler tarafından düzenlenecek gastronomi temalı etkinliklerle tüm paydaşların katkısı ile kutlanması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası'nda 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Paneli Düzenliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk Mutfağı Haftası'nda 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Paneli Düzenliyor - Son Dakika
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