Büyükşehir'den nesilleri buluşturan anlamlı Çanakkale programı

12.03.2026 13:55  Güncelleme: 13:57
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonuyla faaliyet gösteren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Çanakkale Şehitlerini anma programında miniklerle ulu çınarları buluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonuyla faaliyet gösteren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Çanakkale Şehitlerini anma programında miniklerle ulu çınarları buluşturdu. Duygu dolu etkinlikte İstiklal Marşı, şiirler, temsili canlandırmalar ve Ulu Çınarlar Korosu'nun konseri büyük beğeni topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, anlamlı bir program gerçekleştirdi. Nezaket Altun ve Halil Altun Anaokulu'nda düzenlenen Çanakkale Şehitlerini anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, farklı kuşaklar Çanakkale ruhunu birlikte yaşadı. Minik öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, yöresel ve asker kıyafetleriyle yapılan canlandırmalar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Programda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ulu Çınarlar Korosu da sahne aldı. Türk Halk Müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin rehberliğinde hazırlanan özel repertuvarı seslendiren koro, özellikle Çanakkale türküsü ile salonda duygu dolu anlar yaşanmasına vesile oldu. Minikler için özel olarak tasarlanan temsili Çanakkale Şehitleri Anıtı ise programın dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Öğrencilerin sahnelediği gösteriler ve okudukları şiirler, Çanakkale ruhunun yeni nesillere aktarılmasında anlamlı bir tablo ortaya koydu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek gönüllere dokunmaya devam ediyor. - KAYSERİ

