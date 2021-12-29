Üye Girişi
Büyükşehir'den OSB eski yoluna yeni asfalt - Son Dakika

Büyükşehir'den OSB eski yoluna yeni asfalt

29.12.2021 14:59

Büyükşehir'den OSB eski yoluna yeni asfalt Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni OSB Yolu'nu trafiğe açmasının ardından, altyapı ve asfaltlama çalışmaları için Savaştepe istikametini trafiğe kapadı.

Büyükşehir'den OSB eski yoluna yeni asfalt

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni OSB Yolu'nu trafiğe açmasının ardından, altyapı ve asfaltlama çalışmaları için Savaştepe istikametini trafiğe kapadı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden vatandaşların hizmetine açılacak.

Organize Sanayi Bölgesi yolunda yaşanan trafik sıkışıklığına son veren 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli yeni OSB Yolu'nu hizmete alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eski yolda çalışmalar başlattı. OSB'ye giden Savaştepe Yolu'nda altyapı ve yol çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işlemlerin bitmesinin ardından yolu yeniden trafiğe açacak. Yol tekrar açılana kadar sürücüler, Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşmak için Atatürk Şehir Hastanesi yanından geçen yeni yolu kullanacak.

Atık depolama faaliyetleri sağlıklı bir şekilde yürütülüyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi içerisinde yer alan Enerji Üretim Tesisinin kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları başlatıldı. Atık depolama faaliyetlerini çevreye duyarlı ve sağlıklı bir şekilde yürütmek amacıyla gerçekleştirilen işlemlerle tesiste; yıl bazında sair artış gösterecek olan atık miktarına paralel olarak artan sızıntı suyu miktarının, Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi çıkışından sonra kanalizasyona bağlantısı yapılacak. Çekilen yeni hat sayesinde; arıtılmış sızıntı suları uygun boyutlardaki borularla kanalizasyon sistemine bağlanacak, oluşabilecek pompa arızaları minimize edilecek ve sızıntı suyu yönetimi kontrole alınmış olacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Enerji Üretim Tesisinde üretilen enerjide verim de artırılmış olacak.

Demiryolu araç köprüsü de asfaltlanıyor

Aynı zamanda bölgede, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de hummalı bir çalışma başlattı. Demiryolu Araç Köprüsü'nü daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla köprüde asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir'den OSB eski yoluna yeni asfalt
Büyükşehir'den OSB eski yoluna yeni asfalt
Büyükşehir'den OSB eski yoluna yeni asfalt

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Savaştepe, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den OSB eski yoluna yeni asfalt - Son Dakika


Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret! Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!         
14:55
Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok ilginç bir durum Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok..         
14:50
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
İngiltere'de sincap terörü: 18 yaralı İngiltere'de sincap terörü: 18 yaralı         
13:28
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
14:57 Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı
14:55 Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz
14:54 Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!
14:53 İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı
14:50 Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok ilginç bir durum
14:44 Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu
14:32 Pınar Deniz'den karantina sonu videosu
14:27 HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi
14:18 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!
14:12 Mansur Yavaş, ekonomiye dair yorumlarıyla gündem olan Zehra Teyze ile bir araya geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 15:07:25. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den OSB eski yoluna yeni asfalt - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement