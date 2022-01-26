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Büyükşehir kar kış dinlemedi, vatandaşın ayağına gitti - Son Dakika

Büyükşehir kar kış dinlemedi, vatandaşın ayağına gitti

26.01.2022 19:25
Büyükşehir kar kış dinlemedi, vatandaşın ayağına gitti

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ve sosyal hizmetler ekipleri Aydın'ın birçok ilçesinde etkisini hissettiren kar yağışında da çalıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ve sosyal hizmetler ekipleri Aydın'ın birçok ilçesinde etkisini hissettiren kar yağışında da çalıştı. Sosyal yardım alan vatandaşlara sıcak yemek servisi yoğun kar yağışında da devam ederken vatandaşların sağlık hizmeti talepleri de zorlu şartlara rağmen yerine getirildi.

Kar yağışının olumsuzluklarına karşı 24 saat esasına göre çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin görevlileri de görev başındaydı. Aydın'ın en ücra mahallelerine kadar giderek vatandaşların taleplerini yerine getiren AYBA ekipleri, karlı havada da ihtiyaç sahipleri için bir kap sıcak yemek ulaştırabilmek için canla başla çalıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ekipleri de görevlerini yerine getirerek vatandaşların sağlıkla ilgili taleplerini yerine getirdi.

"Hızlı çözüm için 444 40 09"

AYBA'nın Aydın'ın bir köşesinde her türlü olumsuz koşulda da görev başında olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın'da hiç kimse soğuktan üşümez, hiç kimse yatağa aç girmez; çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi var" sözünü hatırlatarak vatandaşların her türlü ihtiyaçları için 444 40 09 numaralı "Hızlı Çözüm Merkezi" hattını arayabileceklerini belirtti. - AYDIN

Büyükşehir kar kış dinlemedi, vatandaşın ayağına gitti
Büyükşehir kar kış dinlemedi, vatandaşın ayağına gitti
Büyükşehir kar kış dinlemedi, vatandaşın ayağına gitti
Büyükşehir kar kış dinlemedi, vatandaşın ayağına gitti

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Büyükşehir Belediyesi, Aydın, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir kar kış dinlemedi, vatandaşın ayağına gitti - Son Dakika


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