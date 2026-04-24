Büyükşehir, öğrencilere turizmi anlattı: Erciyes gezisi müjdesi

24.04.2026 11:05  Güncelleme: 11:06
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Turizm Haftası kapsamında öğrencilerle buluşarak, kentin turizm değerlerini anlattı. Programda öğrencilere Erciyes Dağı gezisi müjdesi verildi.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 50.'si gerçekleşen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri'de çeşitli organizasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Pınarbaşı Yukarı Borandere Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Programa Pınarbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Kılıç da katıldı.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, öğrencilere turizmin önemi anlatılırken, Erciyes'in Kayseri turizmi açısından taşıdığı değer vurgulandı ve Kayseri'nin turizm potansiyeline ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Başkan Büyükkılıç'ın öğrencilere selam ve sevgilerini ilettiler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın selam ve sevgilerini öğrencilere ileten Zafer Akşehirlioğlu ve Şükrü Dursun, okul müdürünün belirleyeceği bir tarihte öğrencilere yönelik Erciyes gezisi düzenleneceği müjdesini verdi. Bu haber, daha önce Erciyes'e gitmeyen öğrenciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

