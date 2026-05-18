Büyükşehirden YKS öncesi gençlere "son prova" desteği
Büyükşehirden YKS öncesi gençlere “son prova” desteği

18.05.2026 11:08
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından YKS’ye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen TYT deneme sınavına yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı. KSÜ kampüsünde gerçekleştirilen ve gerçek sınav atmosferinin oluşturulduğu organizasyonda dereceye giren 100 öğrenciye Çanakkale gezisi ödülü verilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik eğitim desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirilen projeler kapsamında, gençlik markası Pusula Maraş tarafından kapsamlı bir TYT deneme sınavı düzenlendi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen organizasyona şehrin farklı noktalarından yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı. Gerçek sınav atmosferine uygun şekilde hazırlanan deneme sınavı, öğrencilere sınav öncesi önemli bir prova imkânı sundu.

5 BİN ÖĞRENCİ GERÇEK SINAV ATMOSFERİNİ DENEYİMLEDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen TYT deneme sınavında öğrenciler, ÖSYM formatına uygun şekilde hazırlanan sorularla bilgi seviyelerini test etti. Sınav salonlarından giriş prosedürlerine kadar tüm detayların gerçek sınav düzenine göre planlandığı organizasyonda adaylar, hem eksik oldukları konuları görme hem de sınav stresini yönetme fırsatı buldu.

Üniversite sınavına hazırlanan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda dereceye giren 100 öğrenciye ise Çanakkale gezisi ödülü verileceği açıklandı. Eğitim desteğini sosyal ve kültürel faaliyetlerle de güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, gençlerin motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

BAŞKAN GÖRGEL GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de sınavın gerçekleştirildiği KSÜ kampüsünü ziyaret ederek öğrenciler ve ailelerle buluştu. Ziyarette KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ile KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da yer aldı.

Sınav öncesinde öğrencilerle sohbet eden Başkan Görgel, gençlerin heyecanına ortak olarak başarı dileklerini iletti. Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgel, “Bugün gençlerimize gerçek sınav heyecanını yaşatıyoruz. Şehrimizin dört bir yanından gelen 5 bin öğrencimizi son provada bir araya getirdik. Bu sınavda başarılı olan 100 öğrencimize Çanakkale gezisi hediye edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gençlerin eğitim hayatında desteklenmesinin önemine dikkat çeken Görgel, sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Deneme sınavına katılan öğrenciler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 11’inci sınıf öğrencisi Melisa Çiftçi, düzenlenen sınavların kendisi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği deneme sınavları sayesinde eksiklerimi görme imkânım oluyor. Bugün de gerçek sınav atmosferini birebir yaşadık” dedi.

YKS’ye hazırlanan öğrencilerden Mustafa Samet ise sınavın kendileri için önemli bir prova olduğunu belirterek, “Önümüzdeki ay sınav var ve bu son prova bizi ciddi anlamda hazırlıyor. Her şey gerçek sınav formatında düşünülmüş. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve aileler, gençlerin sınav sürecine katkı sunan organizasyonların motivasyon açısından büyük önem taşıdığını belirterek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yerel, YKS, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
