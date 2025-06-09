Büyükşehirin kent müzesinde Kayseri her yönüyle anlatılacak - Son Dakika
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Büyükşehirin kent müzesinde Kayseri her yönüyle anlatılacak

Büyükşehirin kent müzesinde Kayseri her yönüyle anlatılacak
09.06.2025 16:05  Güncelleme: 16:07
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde toplam 6 bin metrekarelik inşaat alanındaki yapım faaliyetlerinde sona gelinen 2 bin 55 metrekarelik Kent Müzesi'nde, Kayseri'ye dair tüm değerler anlatılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde toplam 6 bin metrekarelik inşaat alanındaki yapım faaliyetlerinde sona gelinen 2 bin 55 metrekarelik Kent Müzesi'nde, Kayseri'ye dair tüm değerler anlatılacak.

Zenginlikler şehri, kadim kent Kayseri'nin kendine özgü müzesi olan Kent Müzesi, şehrin tarihi, doğası ve kültürüne dair hemen her değerini ziyaretçilerine sunacak. İnşa çalışmaları tüm hızıyla süren müzede sona yaklaşılırken, zengin içerik ve büyülü dekorasyonu ile konuklarını bilgilendirecek.

Tasarımında Kesintisiz Bir Sirkülasyon ve Görsel Sürekliliğe Önem Verildi

Betonarme olarak inşa edilen yapının 10 farklı bloktan oluşan Kent Müzesi'nde teknik hacimler, personel mahalleri ve eser depolarının yanı sıra, biri açık diğeri kapalı olmak üzere iki avlu, sergi salonları, müze mağazası, seminer salonları, ıslak hacimler yer alıyor. Ayrıca yönetim ofislerinin de yer aldığı Kent Müzesi'ndeki teşhir-tanzim uygulaması aşamasında ise farklı temalara yönelik obje, efemera, fotoğraf, film ve benzeri argümanlar ile sergi tasarımı projeleri hazırlanmış, dijital sergileme teknikleri geliştirilmiş, değişim/dönüşüm alternatifleri ile sürdürülebilir niteliklere sahip olan ve izleyicilerle sosyal ilişki kurabilen Kent Müzesi'ne ilişkin mimari ihtiyaç programının ve mekan kurgusunun oluşturulduğu bir proje hazırlandı. Müzenin kalıcı ve geçici sergiler için ayrılmış 6 farklı mekanlarının kurguları yapıldı. Bu mekanlar kurgulanırken kesintisiz bir sirkülasyon ve görsel sürekliliğe önem verildi.

2 Bin 55 Metrekarelik Alanda Kayseri'ye Dair Tüm Birikim Aktarılacak

Girişte 560 metrekarelik alanda 'Karşılama Bankosu-Fuaye' olan Kent Müzesi'ndeki 288 metrekarelik Prolog Kentin Değerleri bölümünde; 'Kayseri'de Kültür Yolu olarak tanımlanan rotada yer alan diğer sergi ağlarını tanıtarak yönlendiren ve nerede olduğumuzu tanımlayan kente dair bir giriş yapılan prolog mekanı' ile 'kentin özgün mimari değerlerinin, kurum ve kuruluşlarının yer aldığı farklı tematik açılımlarla sergilendiği mekan' yer alacak.

Bir diğer sergi mekanı olan 176 metrekarelik Mimar Sinan bölümünde ise 'Mimar Sinan// yapı arşivi, tipolojisi, detayları, yazılı belge, basılı teknik dokümanlar' bulunacak.

580 metrekarelik Kayseri'nin Doğal Yapısı, Kent Kültürü, Kayserili Olmak temalı bölümde de 'Kayseri'nin coğrafi özellikleri, doğası, yer altı zenginlikleri, faunası, florasına odaklanan mekan', 'kentin zengin ve çoklu tarihi katmanlarının kronolojik olarak yer aldığı kentin biricikliğinin vurgulandığı mekan' ile 'kente dair somut olmayan kültürel miras ögelerinin sergilendiği Kayserili olmaya dair değerlerin tanımlandığı mekan' ziyaretçilerine hizmet verecek.

Kentin Katmanları temalı 186 metrekarelik alanda ise 'Kayseri'nin kent olmasına dair bütün katmanlarının anlatıldığı sergileme mekanı (Kültepe, Anlatılarda Kayseri, Başkent Kayseri, Ticaret Kenti, Sanayi Kenti, Kümbetler, Alimler Kenti)' yer alacak.

Kayseriliyiz isimli bölümde ise 'Kayserili farklı perspektif ve arka plandaki kişilerin kenti nasıl tanımladığına dair yerel ve bölgesel sözlü tarih çalışmalarını içeren mekan' 85 metrekarelik alanda ziyaretçilerine kapı aralayacak.

Geçici Sergi alanında ise 180 metrekarelik kısımda 'Kayserili sanatçıların sayısal ve fiziksel ortamda gerçekleştirdikleri sanat eserleri' sergilenecek Kayseri Kent Müzesi, toplam 2 bin 55 metrekare alanda şehrin tarihine, kültürüne ve sakinlerine hizmet verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehirin kent müzesinde Kayseri her yönüyle anlatılacak - Son Dakika

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