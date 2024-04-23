Büyüyünce kaymakam olmak isteyen minik Emir, koltuğa erken oturdu - Son Dakika
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Büyüyünce kaymakam olmak isteyen minik Emir, koltuğa erken oturdu

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Bilecik'te büyüyünce kaymakam olmak isteyen minik Emir Durmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğa erken oturdu. İlk icraat olarak Düzmeşe köyündeki su sorununu çözen minik kaymakam, okul bahçelerindeki futbol sahalarının aktif edilmesi ve köylerdeki sağlık taramasının sıklaştırılması talimatını verdi. Kaymakam Ünal, minik Emir'e teşekkür etti.

23.04.2024 11:29
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Büyüyünce kaymakam olmak isteyen minik Emir, koltuğa erken oturdu

Minik kaymakam Emir'in ilk işi Düzmeşe köyündeki su sorununu halletmesi oldu

BİLECİK - Bilecik'te büyünce kaymakam olmak isteyen ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi minik Emir Durmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğa erken oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, büyünce kaymakam olmak isteyen Osmaneli İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Durmuş'u makamında ağırladı. Koltuğu minik Emir Durmuş'a 1 günlüğüne teslim eden Kaymakam Ünal, kendisinin de bu yaşlarda kaymakam olmak istediğini ve hayalinin gerçek olduğunu söyledi. Yeni Kaymakam Durmuş, görevi devraldığında ilk icraat olarak Düzmeşe köyünden gelen bir vatandaşın içme suyu sıkıntısını gidermek için ilgili kurum müdürünü arayarak vatandaşın sıkıntısının giderilmesi talimatı verdi.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürünü ve İlçe Gençlik Spor Müdürünü arayarak okul bahçelerindeki futbol sahalarının aktif edilmesi konusunda talimatlar veren minik Emir, ilçe sağlık müdürünü de arayarak köylerdeki sağlık taramasının daha sık aralıklarla yapılması talimatı verdi.

Kaymakam Durmuş daha sonra makamından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı vererek, "1920 yılında özgürlüğümüze temel olan açılmış ve Atatürk o günü, yarının geleceği olarak gördüğü biz çocuklara armağan etmiştir. Biz bu yüzden Atamıza sonsuz minnet borçluyuz. Bugün koltuğuna oturduğum Osmaneli Kaymakamımız Sayın Yüksel Ünal'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizde bir gün sizin gibi büyüyeceğiz ve ülkemizin gelişmesinde söz sahibi olacağız, ilçemizi en üst mertebeye taşıyacağız. Kısa süreliğinde olsa Osmaneli kaymakamı olarak yapmak istediklerimden başlayarak ilgili kurum müdürleri ile görüşerek yapılması gerekenleri ilettim" dedi.

Kaymakam Ünal, ziyarete gelen 4'ncücü sınıf öğrencisi Emir Durmuşa teşekkür etti. Öğrenci Durmuşun makam ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Okul Müdürü Şenol Altıntaş ve sınıf öğretmeni de eşlik etti.

Büyüyünce kaymakam olmak isteyen minik Emir, koltuğa erken oturdu
Kaynak: İHA

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