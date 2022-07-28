Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı - Son Dakika

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