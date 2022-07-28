Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı - Son Dakika
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Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı

28.07.2022 22:50

Samsun'un Bafra ilçesinde 35 yaşındaki bir kadını sokak ortasında 5 yerinden bıçaklayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, "Bana yanlış yaptı bıçakladım" ifadelerini kullandı.

Mayıs Caddesi Tütün Müzesi önünde meydana gelen olayda, Orhan B. cadde ortasında Nermin K.'yı (38) 5 yerinden bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sırada olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı

"BANA YANLIŞ YAPTI"

Gözaltına alınan zanlının "Bana yanlış yaptı bıçakladım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı - Son Dakika
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