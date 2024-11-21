CAK Ekibi AFAD Akreditasyonunu Başarıyla Tamamladı

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Coşkunöz Arama Kurtarma Ekibi, AFAD'ın düzenlediği akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak, afet ve acil durumlara karşı etkin müdahale edebilme yetkinliği kazandı.

Coşkunöz Holding'in afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olma hedefi doğrultusunda çalışanların gönüllü katılımı ile birlikte kurduğu Coşkunöz Arama Kurtarma Ekibi (CAK), T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı. Ekip, afet anlarında ülkemizin afet yönetim sistemine ve topluma katkı sağlayacak.

"CAK Ekibi, ülkemiz için örnek teşkil ediyor"

27 kişiden oluşan CAK Ekibi'nin, ülkemizde oluşabilecek herhangi bir afete karşı daha etkin müdahale etmek için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, "Toplum olarak doğal afetlerin etkileriyle mücadele etmenin ne kadar zor olduğunun bilincindeyiz. Bu çerçevede, kurduğumuz CAK Ekibi'nin aldığı tüm eğitimler sonrasında 'Hafif Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı'nı gerçekleştirmeleri, ülkemiz için örnek teşkil eden bir başarıdır. CAK Ekibi, uzun süredir akredite olmak için emek veriyor. Ekibimizin bu süreci başarıyla tamamlamaları, bizler açısından toplumsal sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır" dedi.

AFAD tarafından sağlanan eğitim programı, temel arama-kurtarma teknikleri, enkazda güvenli müdahale yöntemleri, intikal yöntemleri, enkaza girme ve kurtarma, iletişim, koordinasyon, ilk yardım ve ilk müdahale yöntemlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. CAK Ekibi, tüm bu eğitimlerin ve uygulamaların yer aldığı sınavı tamamlayarak, afet ve acil durum müdahaleleri için sertifikalanmış oldu. Ekip, ileri düzeydeki eğitim ve pratik çalışmaları sayesinde, özellikle deprem, sel, yangın ve diğer doğal afetlere karşı hızlı, etkili ve koordineli bir şekilde hareket edebilecek. - BURSA