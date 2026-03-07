Çameli Belediyesi'nde "10 Milyon TL Zarar" Tartışması... Başkan Arslan: "Nasıl Zarar Yazıldı Anlamadım"

(DENİZLİ) - Denizli'nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, belediye şirketi adına maliyeye 10 milyon 520 bin TL zarar beyanı verildiğini, ancak bu beyandan kendisinin ve şirket yöneticilerinin haberi olmadığını söyledi. Arslan, muhasebeci ile yollarını ayırdıklarını açıklarken, meclisten belediye bütçesinden şirkete 20 milyon TL aktarılması için yetki aldı.

Denizli'nin Çameli ilçe belediyesinin mart ayı ilçe meclisinde açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan belediye şirketinin mali müşaviri tarafından maliyeye 10 milyon TL zarar beyanından bulunulduğunu ve kendisinin bu beyandan haberinin olmadığını söyledi. Arslan, "Benim hesabıma göre Taş Konaklar ve şirketimiz zarar etmiyor. Yeni muhasebeci arkadaşlarımıza 'hesapları getirin bakalım' dedik. Gerçektende 10 milyon 520 bin lira yılbaşında mali müşavirimiz tarafından şirketimizin zarar ettiğine dair Maliye'ye beyanname verilmiş. Verilen beyannameden ne benim belediye başkanı olarak, ne şirket müdürlerinin haberi yok" ifadelerini kullandı.

"SSK ile görüştük yapılandırmadaki faizler çok yüksek"

Cengiz Arslan, şunları söyledi:

"Taş Konaklarda zarar yok, SSK ödemelerinde geçen de bir ödenek aldık, yapılandırılmamış borçların ödemesini yaptık. Yapılandırılmış borçlara zaten devlet hak vermiş, öderiz demiştik ama incelediğimiz zaman geçen yıl 1 milyon 800 bin TL faiz giderimizin olduğunu gördük. SSK ile görüştük yapılandırmadaki faizler çok yüksek, tamamen kapatalım hem sigortadan kurtulalım hem indirimlerden faydalanalım. Peşin ödeyince de karımız olacak. Ayrıca konaklama vergileri var, restaurant vergisi var, bunlar da beyan edilmeden nasıl hesap tutulmuş muhasebeden bilmiyoruz. Zaten bundan dolayı da birinden alıp, birine vermek değil de, kendi içimizdeki arkadaşımızı mali müşavirlik belgesi ile şifresini aldık. Kendi muhasebemizi, kendimiz tutacağız. Defteri de kendimiz tutacağız."

"Kanuni bir şey olursa hesabını soracağız"

Muhasebe üzerinden, zarar etmiş görünüyoruz, bizim hesaplarımıza göre kar etmiş görünüyoruz. Muhasebecimiz bunu nasıl tuttu, nasıl beyan vermiş anlamış değilim. Kanuni bir sıkıntımız olursa hesabını aynı şekilde soracağız. Her kanun düzgün olacak diye bir şey yok devlete ödediğimiz vergileri brüt kesmiş olduğumuz fatura üzerine ödüyoruz. Hedefimiz 2026'da muhasebe yönünden de gerçek reel yönden de zarar etmiş görünmeyecektir. Velev ki kötü yönetim olur çok personel çok olur, zarar eder, tartışılır ama her şeyi yaptıktan sonra Taş Konaklar zarar etse bile, biz belediye olarak işletmek zorundayız. Fırın açacağız fırını işletmek zorundayız."

Başkan Cengiz Arslan, eksi 10 milyon 520 bin TL ve yedek akçeden dolayı 20 milyon TL belediye bütçesinden şirket hesabına aktarılması için Belediye Meclisi'nden yetki aldı. Arslan, "Eksi 10 milyon 520 bin lira beyan edildikten sonra bunu tamamlayıp üzerine yedek akçe koymazsak özel şirket olsak kayyum atanır der, kapanması lazımdı. Onun üstünde bir kararımız olması lazım yedek olması lazım yedek akçe uyarısında dikkate almalıyız" dedi.