Cami Etkinliği: Müftü Kabukçu'dan Çocuklara Hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cami Etkinliği: Müftü Kabukçu'dan Çocuklara Hediye

Cami Etkinliği: Müftü Kabukçu\'dan Çocuklara Hediye
22.02.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müftü Kabukçu, teravih namazı sonrası çocuklara hediye dağıtarak Ramazan'ın önemine vurgu yaptı.

Teravih namazını Yunusemre ilçesinin Güzelyurt Mahallesindeki Eniseler Camiinde kılan Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu camiyi dolduran çocuklarla yakından ilgilenerek namaz sonrası hediye dağıtımı gerçekleştirdi.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, teravih namazını Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde bulunan Eniseler Camii'nde kıldıktan sonra camiyi dolduran çocuklarla yakından ilgilendi. Namaz sonrası çocuklarla sohbet eden Müftü Kabukçu, Ramazan ayının paylaşma, birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekti.

Çocukların camiye alışması ve ibadet bilincinin küçük yaşta kazanılması amacıyla gerçekleştirilen programda miniklere çeşitli hediyeler takdim edildi. Hediyelerini alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, camide renkli ve samimi görüntüler oluştu.

Müftü Kabukçu, yaptığı kısa konuşmada, "Ramazan ayı, gönüllerimizi birleştiren müstesna bir zaman dilimidir. Çocuklarımızın camilerimizi sevmesi ve bu manevi atmosferi küçük yaşta tanıması bizler için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Cami cemaati de düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirterek, çocukların camiye kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam etmesini temenni etti.

Ramazan ayı boyunca benzer etkinliklerin farklı camilerde de sürdürüleceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yerel, Müftü, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cami Etkinliği: Müftü Kabukçu'dan Çocuklara Hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:15:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Cami Etkinliği: Müftü Kabukçu'dan Çocuklara Hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.