Cami İmamından Bayramda Kedili Hutbe

Zonguldak'ta bayram sabahı imamın hutbe okuduğu sırada oyun oynamaya çalışan Lola; caminin müdavimi çıktı. İmam Hakkı Akman; evinde doğduğu kedinin kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını anlattı.

Zonguldak'ın Asma Mahallesi'ndeki Asma Camii'nde Ramazan Bayramı hutbesi sırasında cami imamı Hakkı Akman'ın yanına çıkan ve oyun oynamaya çalışan kedi, cemaatin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerle çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Görüntülerde hutbe sırasında Hakkı Akman'ın kucağına çıkmaya çalışan kedi, birçok kişide merak uyandırmıştı. Sosyal medyada videoyu izleyen bazı kullanıcılar kediyi sahipsiz bir sokak kedisi sandı. Ancak imam Hakkı Akman, Lola'nın caminin adeta müdavimi olduğunu söyledi.

Kedinin kendi evinde doğduğunu ve evinde beslediğini anlatan Akman, "Bu da bizim kedimiz Lola. Üç yıldır bizimle. Hatta annesi bizim evde doğum yapmıştı. Böyle büyüdü. 4 kardeşti. Üçü maalesef kayboldu. Bir tek bu kaldı. Bizimle beraber, benimle beraber camiye gelir. Ezana yakın bana 'hadi namaza gidelim' dercesine seslenir. Beş vakitte benimle beraber gelir, gider. Cemaat de alıştı" dedi.

"Bayram namazında haberim olmadan camiye girmiş"

Normal şartlarda Cuma namazlarında Lola'yı camiye götürmediğini belirten Akman, bayram sabahı onun nasıl içeri girdiğini fark etmediğini dile getirerek o anları şöyle anlattı:

"O gün bayram namazında normalde Cuma günleri getirmiyorum. Çünkü tanımayanlar olabiliyor. Sokak kedisi sanıp dışarıya atmaya çalışanlar oluyor. Bayram namazında baktım ki haberim olmadan camiye girmiş. Elimden kağıdı çekmeye çalıştı. Ben o yüzden iki elimle tutmaya çalıştım. Lola'yı sakinleştirmeye çalıştım. Güzel bir şey oldu. Bize dönüşler iyi oldu."

"Hutbede olduğum için bir süre sabretmesi için bekledim"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcıların kendisini eleştirdiğini de söyleyen imam Akman, kediye o an ilgi gösterememiş olmasının nedenini şu sözlerle ifade etti:

"Sosyal medyada eleştiri yapanlar da çok olmuş. Kediyi neden sevmediğimi eleştirmişler. Orası hutbeydi, illa sevgi istiyor. O anda ikisini birden yapmak zordu. Kedi sevgi istiyor. Bir süre sabretmesi için bekledim. Sokak kedisi zannedenler olmuş. Ancak kedi bizim kedimiz. Lola ile beraber burada görev yapıyoruz."

"Cemaat tanıyor, alıştı; secde edeceğim yere gelir"

Lola'nın camide yalnızca misafir değil, neredeyse görevli gibi olduğunu vurgulayan Hakkı Akman, onun ibadet anlarında da yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benimle beraber namaz kılar. Secde edeceğim yerde olur. Cemaat de alıştı, tanıyorlar, biliyorlar. Çok sevimli. Her kedinin karakteri farklı oluyor. Lola'dan başka evimde iki kedi daha besliyorum. Bu bir tek benimle böyle camiye geliyor, diğer iki kedinin karakteri daha farklı. Lola ise benimle beraber camiye gelecek, gidecek, evden benimle çıkacak. Diğerleri öyle değil."

"Lola bizim dostumuz, bizden hiç ayrılmaz"

Asma Camii cemaatinden Ali Civelek ise Lola'nın camiyle ve cemaatle olan bağını şu sözlerle anlattı:

"Lola bizim dostumuz. Bize çok güzel hizmet eder. Kucağımıza gelir. Bizimle her yere gider. Hocamdan hiç ayrılmaz. Vefalı bir hayvan. Diğer kedilerin hepsi kaçar ama Lola bizden kaçmaz. Bizim camiden çıktığımızı anlar, o da bizimle beraber camiden ayrılır." - ZONGULDAK