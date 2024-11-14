Çanakkale Boğazı'ndan Dev Geçiş - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'ndan Dev Geçiş

Çanakkale Boğazı\'ndan Dev Geçiş

85 bin tonluk 'Dourado' havuzu, Çanakkale Boğazı'ndan Yalova'ya hareket etti. Geçişte boğaz kapatıldı.

14.11.2024 14:19
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen römorkör, halat uzunluğu ve havuz ile toplam boyu 580 metreye ulaşan 90 metre genişliğindeki 85 bin tonluk yüzer havuz 'Dourado' Yalova'ya gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol alacak. Boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Singapur'dan Yalova'ya giden 260 metre uzunluğunda, 90 metre genişliğindeki 85 bin tonluk yüzer havuz 'Dourado' saat 11.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olması beklenen römorkör, halat uzunluğu ve havuz ile toplam boyu 580 metreye ulaşan yüzer havuz 'Dourado' Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçtikten sonra, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönüş yaparak, Yalova'ya gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol alacak.

Yüzer havuz 'Dourado'yu 'Maverıck-1' ile 'Hulk-2' römorkörleri çekiyor.

Çanakkale Boğazı Yüzer havuz 'Dourado'nun geçişi sırasında Kuzey-Güney yönlü saat 07.45 ile saat 18.15 arasında tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı. Yüzer havuz, Çanakkale Boğazından geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KIYEM-1', 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-13', 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-17' römorkörleri refakat etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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