Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı\'nda Engelliler Haftası\'nda temsili askerlik yapıldı

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Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nda 12 engelli genç, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlük temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı. Bahriyeli olarak askerliğini yapan engellilerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' kapsamında, kentteki engellilere yönelik 1 günlük temsili askerlik uygulaması yaptı. Temsili askerlik için 12 engelli genç başvurdu. Sabah saat 08.00'den itibaren aileleriyle beraber Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na gelen engelliler, ilk olarak asker tıraşı olup, askeri kıyafetlerini giydi. Ardından engellilerin askerlik eğitimi başladı. Eğitim sahasında bölük komutanı ve bölük astsubayı tarafından 12 engelli gence, harp silah ve araçların tanıtımı yapıldı, yanaşık düzen eğitimi verildi. Eğitim sonrası günün hatırası olarak engelli gençler asker selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Temsili askerlik yapan Arda Özayabakan, "Askerlik görevim için teslim oldum. Çanakkale'de askerlik görevimi yapıyorum. Çok mutluyum" dedi.

Oğlu Arda'nın askerlik göreviyle gurur duyduğunu belirten baba Ömer Faruk Özayabakan, "Arda bugün 1 yıldır bekliyor. Çok mutlu oldu. Özellikle buradaki ilgi, ihtimam da çok güzeldi. Komutanlarımız bize yardımcı oldular. Çok mutluyuz. Arda da bu konuda duygularını ifade etmekte zorlanıyor. Bende duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Boğaz Komutanlığımıza ve Komutanım Mustafa Biçen'e ve diğer komutan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden geleni yaptılar ve biz de bu mutlu günümüzde, bizimde mutluluğumuza ortak oldular" diye konuştu.

Temsili askerlik yapan Alican Duman, "Çanakkale Boğaz Komutanlığında vatani görevimi yapıyorum. Komutanlarımız yardımcı oluyor. Yemin töreninden sonra evimize döneceğiz. Ben önceden asker olmak istiyordum ama pandemi girdi. O dönem de asker olamadık. Hayalim gerçek oldu. Kısmet bugüneymiş. Balıkesir Erdek'te dedem vardı. Dedem bugünleri görseydi, çok sevinirdi. Çok istiyordu ama göremedi" şeklinde konuştu.

Alican Duman'ın annesi Deniz Duman ise, "Özel çocuklara bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel karşılandık. Her şey güzel, heyecanlı, mutlu ve gururluyuz. Oğlumuzun askerliğini de gördük" dedi.

Temsili askerlik yapan Mirza Çelik de, "Çanakkale Boğaz Komutanlığında asker oldum. Vatani görevimi yapıyorum. Her şey için komutanlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Mirza Çelik'in annesi Banu Ertaş ise, "Bugün tatlı bir gurur yaşıyoruz. Allah izin verirse oğlumuz asker olacak. Bir gün bile yapsalar bizin için çok önemli gün. Emeği geçen herkese, burada olan erlerimizden, komutanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz" diye konuştu.

Engellilerin temsili askerliği, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'ndaki yemin ve terhis töreniyle sona erdi. Yemin ve terhis töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Engelli genç Alican Duman şiir okudu, 12 engelli genç silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti, ant içti.

Yemin töreninde konuşan Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, "Kutsal vatani görevlerini yerine getirmek üzere bir dizi askeri eğitimden sonra yemin ederek, saflarımıza katılan genç bahriyeliler için toplanmış bulunuyoruz. Temsili askerlik uygulaması asil Türk Milletinin vatanına ve cumhuriyetine beslediği büyük sevginin bir göstergesidir. Engelli evlatlarımızın askerlik vazifesini yerine getirmeleri yönüyle de dünyada ilk ve tek örnektir. İşte bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin Garnizon Komutanlıklarında yani memleketimizin dört bir köşesinde benzer programlar dahilinde askerlik çağındaki gönüllü kardeşlerimiz, evlatlarımız askerlik hizmetini yerine getirmektedirler. Bu kapsamda şehitler ve kahramanlar diyarı Çanakkale'de karşımızda bulunan 12 gencimizde kutsal vatani görevleri olan askerlik hizmeti yerine getirmek için biraz önce icra ettikleri askerlik yeminiyle milletimizin onurlu evlatları arasındaki yerlerini almışlardır" dedi.

Konuşmanın ardından Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve protokol üyeleri tarafından 12 engelli gence terhis belgeleri takdim edildi.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Belediye Başkan Vekili İrfan Dehmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve gaziler, engelli gençlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE