Çanakkale'de 550 öğrenci Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Çanakkale'de 550 öğrenci Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

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Çanakkale\'de 550 öğrenci Gazze\'deki çocuklar için uçurtma uçurdu
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Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında Çanakkale'de yüzlerce uçurtma gökyüzüyle buluştu. Anadolu Hamidiye Tabyalarındaki etkinliğin açılışına 550 öğrenci katıldı; programda Gazze'deki çocukların temel haklarına dikkat çekildi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde Çanakkale'de çok sayıda uçurtma gökyüzüyle buluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il genelinde çocukların temel haklarına dikkat çekmek ve Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmalar nedeniyle temel haklarından mahrum kalan çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' sloganıyla Çanakkale'de de etkinlik düzenlendi. Etkinliğin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan 550 öğrenci katılırken gün boyu devam edecek etkinlikte öğrenci sayısı artacak. Anadolu Hamidiye Tabyalarında gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce uçurtma çocuklar tarafından uçuruldu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, "Bugün burada, çocuklarımızın haklarına ilişkin farkındalığı güçlendirmek ve dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun eşit, güvenli ve özgür bir çocukluk yaşama hakkına dikkat çekmek amacıyla bir aradayız. Eğitimin görevi yalnızca bilgi aktarmak değildir. Aynı zamanda çocuklarımızın gönüllerinde insan sevgisini, adalet duygusunu, dayanışmayı ve kardeşlik bilincini güçlendirmektir. Bugünkü etkinliğimiz de bu anlayışın hayat bulduğu anlamlı bir çalışmadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda bizler, öğrencilerimizin yalnızca akademik yönden değil; sevgi, saygı, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi değerlerle bütünleşmiş, çevresine ve insanlığa karşı duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz" dedi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Müdürü Hayta, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 81 ilde gerçekleşen etkinliğimizin temelinde dört önemli mesaj bulunuyor: 'Çocuklar Oyun Oynamalıdır!', 'Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir!', 'Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır!', Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır!'. Bu dört tema üzerinden gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle öğrencilerimizin yalnızca kendi haklarını değil, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocukların da haklarını düşünmelerini ve bu konuda insani bir duyarlılık geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bugün özellikle Gazze'de yaşanan saldırılar nedeniyle çocukların yaşam, sağlık, güvenlik, eğitim ve oyun gibi en temel haklarından mahrum kalması, bizlere çocuk haklarının ne kadar önemli ve evrensel olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Çocukların savaşların ve çatışmaların mağduru olmadığı; güven içinde büyüdüğü, eğitim alabildiği, oyun oynayabildiği ve geleceğe umutla bakabildiği bir dünya hepimizin ortak dileğidir. Bugün gökyüzüne bıraktığımız uçurtmaların da bu ortak umudun bir sembolü olmasını istiyoruz. Çünkü uçurtma çocukluk demektir, oyun demektir, özgürlük ve umut demektir. Bu sembolün çok net mesajı var: 'Her çocuk çocukluğunu yaşayabilsin, her çocuk eğitim alabilsin, her çocuk güven içinde büyüyebilsin!' Çocuklarımızın gökyüzüne bıraktığı bu uçurtmaların yalnızca Çanakkale'nin değil, dünyanın dört bir yanında çocuk haklarına yönelik ortak vicdanın ve duyarlılığın sesi olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim BakanlığıÇanakkaleEtkinlikHamidiyeGazzeYerelSon Dakika

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