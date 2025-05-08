Çanakkale'de Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çanakkale\'de Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çanakkale'de '2025 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)' kapsamında yapılan afet tatbikatında Vali Ömer Toraman, tatbikatın önemini ve depreme dirençli yapıların gerekliliğini vurguladı. Tatbikat, hem ekiplerin pratiklerini geliştirmesine hem de mevcut eksiklikleri tespit etmeye olanak sağladı.

08.05.2025 20:29  Güncelleme: 20:37
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Çanakkle'de "2025 Yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Çanakkale" saha ve masa başı uzantılı afet tatbikatı gerçekleşti. Tatbikat değerlendirmesi yapan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Tatbikat vesilesiyle hem arkadaşlarımız ekiplerimiz muhtemel bir afette pratiklerini geliştirmiş oldular ve bu vesileyle de varsa eksik ve noksanlığımız onları tespit etme imkanına kavuşmuş olduk" dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "İl Afet Müdehale Planı" kapsamında afetlere hazırlıklı olmak amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Çanakkale Merkez ve Lapseki ilçesinde toplam 8 farklı noktada 9 olay çalışması yapıldı. Görev ve sorumlulukları olan ana ve destek kuruluşların katılımıyla gerçekleşen tatbikata ekipler, AYAY öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Tatbikatlar sonrası bilgilendirme ve değerlendirme konuşması yapan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Özellikle ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğuran deprem afetlerine karşı esas olan depreme dirençli yapılar. Bunun için de yani depreme dirençli şehirler oluşturabilmek için de kentsel dönüşümün en önemli araç olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.

Vali Toraman, tatbikat hakkında bilgiler vererek, "Tatbikat senaryosuna göre ihbarın 112 acil çağrı merkezine yapılmasını müteakiben gerekli koordinasyon afet koordinasyon kurulumuzun toplanmasıyla sağlanmış ilgili kurumların olaya müdahale etmek üzere tatbikat alanlarına intikalleri sağlanmıştır. Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve olay yeri güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte enkaz, yangın, KBRN ve tahliye çalışma alanlarında operasyonlar tamamlanarak enkaz alanlarından çıkarılan yaralıların sağlık ekiplerince sağlık kurumlarına sevki sağlanarak tatbikat sonlandırılmıştır. Tatbikat vesilesiyle hem arkadaşlarımız ekiplerimiz muhtemel bir afette pratiklerini geliştirmiş oldular ve bu vesileyle de varsa eksik ve noksanlığımız onları tespit etme imkanına kavuşmuş olduk" şeklinde konuştu.

Deprem gerçeğinin yıkıcılığını belirten Vali Toraman, dirençli binaların önemini vurgulayarak, "Özellikle ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğuran deprem afetlerine karşı esas olan depreme dirençli yapılar. Bunun için de yani depreme dirençli şehirler oluşturabilmek için de kentsel dönüşümün en önemli araç olduğunun altını çizmek istiyorum. Kentsel dönüşümde de hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hem de belediyelerimizin gayretlerine vatandaşlarımızın, mülk sahiplerinin destek olmalarını bekliyoruz. Mülk sahiplerimiz ufak maddi menfaatler yerine Allah göstermesin bir afette büyük zararlar, maddi ve manevi zararlar, can kayıplarıyla karşılaşacak bir durumla karşılaşmamak için kentsel dönüşüme destek olmaları gerekiyor. Bu her şeyden önce kendi can ve mal güvenlikleri için bir zorunluluk. O nedenle bu vesileyle Çanakkale'de hemşerilerimiz kentsel dönüşüm faaliyetlerine destek vermeye çağırıyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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