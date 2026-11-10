Çanakkale'de Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümünde 09.05'te saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümünde 09.05'te saygı duruşu yapıldı

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Çanakkale\'de Atatürk\'ün vefatının 88. yıldönümünde 09.05\'te saygı duruşu yapıldı
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Çanakkale\'de Atatürk\'ün vefatının 88. yıldönümünde 09.05\'te saygı duruşu yapıldı
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Çanakkale'de Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve trafikteki vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Çanakkale'de Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulunularak, Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Çanakkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti yöneticileri, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Trafikte seyir halinde olan vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Tören sonunda vatandaşlar Atatürk Anıtına karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümünde 09.05'te saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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