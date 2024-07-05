Çanakkale'de Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale\'de Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Polis Denizevi Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, kurum kuruluş ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Asayiş, trafik, düzensiz göç, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı, okul çevresi ve öğrenci güvenliği ile orman yangınları konuları görüşüldü. Toplantıda, ilin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve öneriler değerlendirildi.

05.07.2024 10:50
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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Polis Denizevi Sosyal Tesisleri'nde Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı başkanlığında yapılan toplantıya, Çanakkale merkez mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ile kurum kuruluş ve daire amirlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Asayiş, Trafik, Düzensiz Göç ile Mücadele, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Okul Çevresi ve Öğrenci Güvenliği ile Orman Yangınları hakkında görüşüldü.

Toplantıda ilin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve öneriler değerlendirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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