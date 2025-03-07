Çanakkale\'de Kadına Şiddetle Mücadele Yürüyüşü

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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan erkek daire müdürleri ve personelle siyah giyinerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına şiddete dikkat çekmek için yürüdü.

Çanakkale Valiliği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Koruma Altındaki Çocukların Kurum ve Kuruluşlarını Güçlendirme Derneği'nin 'Kadına Yönelik Şiddetle Topyekun Mücadele Projesi' kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için farklı bir etkinliğe imza atıldı. Kadına şiddete dikkat çekmek için Vali Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan erkek personel ile vatandaşlar ve öğrenciler siyah giyinerek yürüdü.

Çanakkale Kordonboyunda Golf Çay Bahçesi önünden başlayan yürüyüş Truva Atı önünde son buldu.

Proje kapsamında Çanakkale'de erkeklere yönelik 11 eğitim verilecek. Verilen eğitimlere katılan erkekler pankartı imzalayacak. Proje sonunda tüm eğitimler tamamlandıktan sonra imzalı pankart Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün önüne asılarak sergilenecek. - ÇANAKKALE