Aydın'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü' Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü' Töreni Düzenlendi

Aydın\'da \'18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü\' Töreni Düzenlendi

Aydın'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Çanakkale şehitleri dualarla anıldı. Törende konuşan Üsteğmen Ümit Seyfettin Özden, şehitlerin manevi varlıklarının millet bilincinin korunmasında önemli olduğunu vurguladı. Aydın Valisi Yakup Canbolat ise şehitlere minnet ve şükranlarını iletti.

18.03.2024 10:51  Güncelleme: 11:00
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Aydın'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen törende Çanakkale şehitleri dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da tören düzenlendi. Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği'nin çelenklerinin sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Üsteğmen Ümit Seyfettin Özden; "Asil milletimizin varoluşunun, birlik ve beraberliğin ölümsüz sembolleri olan şehitlerimizin manevi varlıkları, tarih ve millet bilincimizin korunmasında ve sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerimizin aktarılmasında en değerli hazinedir. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıraları nesilden nesile sonsuza dek yaşatılacaktır. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizde yaktıkları ateş, vatanımıza yönelecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz müdahalelere, sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan toprakları ile ilgili tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de asil Türk milletinin bağrından çıkmış aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden ilham olan şanlı ordumuz tarafından bertaraf edilecektir. Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını, canından üstün tutan aziz şehitlerimiz, sizi bizlerden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparmayacak, kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki, Çanakkale'ler sonsuza dek geçilmeyecek. Dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir" dedi.

"Anadolu coğrafyasına ilahi bir mühür gibi nakış nakış işlemiştir"

Şehitlik defterini imzalayan Aydın Valisi Yakup Canbolat ise şehitlik defterine, "Aziz şehitlerimiz, milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna en değerli varlığınızı, canınızı vererek şehadet şerbetini içtiniz. Mukaddes kanlarınızla suladığınız bu toprakları, kutlu bir vatan olarak bizlere miras bırakan siz aziz şehitlerimize en derin minnet, şükran ve tanzim hisselerimizi arz etmek için bir kez daha huzurunuza geldik. Malazgirt ile başlayıp Çanakkale ile devam eden ve Kurtuluş Savaşı ile nihayete eren şanlı destanlarımız göstermiştir ki, Türk milleti inanç, cesaret, mertlik ve yiğitlik abidesidir. Yüce milletimiz vatanımızın yılmaz bekçisi olduğunu Sarıkamış'tan Gelibolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Anadolu coğrafyasına ilahi bir mühür gibi nakış nakış işlemiştir. Bütün dünya bilmelidir ki, şehitlerimizin 'bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' anlayışıyla canlarını feda ettikleri kutsal vatan toprakları, son nefer, son nefes ve son damla kana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir. Ruhlarınız şad olsun" notunu düştü.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edilirken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy beraberindeki heyet ile birlikte şehitliklere karanfil bıraktı.

Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, Aydın milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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