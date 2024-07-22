Çanakkale Valisi: Ezine merkezli depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor

Yerel

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine merkezli 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, "Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerine devam etmektedir" dedi.

Atama sonrası bugün Çanakkale'de göreve başlayan Ömer Taraman, "Ezine merkezli 4.7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Deprem merkezinden başlamak üzere, taramalarımız mutad olarak yürütülüyor. AFAD Başkanlığımızın planları doğrultusunda. Şu ana kadar yapılan taramalarda olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı - ÇANAKKALE