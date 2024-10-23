Canan Öğretmen, Erzurum'u Temsil Edecek - Son Dakika
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Canan Öğretmen, Erzurum'u Temsil Edecek

Canan Öğretmen, Erzurum\'u Temsil Edecek

Canan Bağır Ulukurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında Erzurum'u temsil etmekte gururlu.

23.10.2024 13:15
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Başarılı eğitimcilerden biri olan Canan Bağır Ulukurt, 24 Kasım öğretmenler günü sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kutlama programında Erzurum'u temsil edecek.

Yakutiye Celal Akın İlkokulu öğretmenlerinden Canan Bağır Ulukurt, bugünlerde büyük bir gurur yaşıyor. Başarılı eğitimci, MEB tarafından düzenlenecek olan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında Dadaşlar diyarını temsil edecek. Deneyimli eğitimci şimdiden büyük bir heyecan içerisinde 24 Kasım tarihini bekliyor. Canan öğretmenin başarısı başta Okul Müdürü Orhan Çakıcı olmak üzere mesai arkadaşlarını, milli eğitim camiasını, öğrenci ve velileri sevince boğdu.

Mutluyum gururluyum

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen müjdeli haberle morali tavan yapan Erzurumlu eğitimci, sosyal medya hesaplarından gurur anlarını paylaştı.

Celal Akın İlkokulu öğretmenlerinden Canan Bağır Ulukurt, "Mutluyum, gururluyum" başlığı ile MEB'den gelen müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

Canan Öğretmen paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu ilde en yüksek puanı alarak 24 Kasım öğretmenler günü sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kutlama programına Erzurum'u temsil etmek üzere yılın öğretmeni olarak seçilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Erzurum'u, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü, Celal Akın İlkokulu'nu ve Erzurum'da görev yapan kıymetli öğretmen arkadaşlarımı temsil edecek olmaktan dolayı çok mutluyum."

Bana destek olan herkese teşekkürler

Başvuru sırasında desteklerini esirgemeyen Celal Akın İlkokulu Müdürü Orhan Çakıcı, Müdür Yardımcıları Tahsin Okumuşoğlu ve Erkan Çelik'e müteşekkir olduğunu belirten Canan Öğretmen, "MEB'den şahsım adına gelen bu müjdeli habere benim kadar sevinen kıymetli arkadaşlarıma, her yaptığım işte yanımda olan sevgili eşim Cemil Ulukurt'a, projeler sırasında onları ihmal etsem de anlayış gösteren çocuklarıma, benimle her zaman gurur duyan babama, anneme ve kardeşime, bu başarının en önemli destekçileri olan sevgili öğrencilerime ve değerli velilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canan Öğretmen, Erzurum'u Temsil Edecek - Son Dakika

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