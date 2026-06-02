Canik\'te Yaya Geçidi Tehlikesi

02.06.2026 16:10
Samsun Canik'te vatandaşlar, tehlikeli yaya geçidi için trafik lambası ya da üst geçit talep ediyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik ilçesinde vatandaşlar, yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu bulvardaki yaya geçidine, trafik kazalarının önüne geçilmesi için trafik lambası ya da alternatif geçit yapılmasını istiyor.

Özel bir hastane, alışveriş ve iş merkezlerinin yanı sıra konutlaşmanın yoğun olduğu Kuzey Yıldızı Mahallesi Şehri Bahçe Konutları önü Ali Rıza Bey Bulvarı'nda yolun karşısına geçişlerde sorun yaşayan vatandaşlar, uyarıcı trafik levhalarının yetersiz olduğunu belirterek, hız kesici kasisler ya da daha güvenli olması için üst geçit veya sinyalizasyon yapılmasını talep ediyor.

Söz konusu geçidin her an tehlike oluşturduğunu ifade eden çevre sakinlerinden Seyit Arar, "Yolumuz yoğun araç trafiğine maruz kalan bir yer. Can güvenliği her an burada tehlikede. Yolun bir kısmında yaklaşık bin kişinin ikamet ettiği konutlar var. Diğer kısmında da insanlar yaşıyor. Yoldan araçlar çok süratli bir şekilde geçiyor. Hız sınırı yok, sinyalizasyon yok. O nedenle bu alanda her an tehlike yaşanıyor. Buraya bir sinyalizasyon sistemi yapılması gerekiyor. Ölümcül kazalar meydana gelebilir, daha önce de yaşandı. Münferit olaylar başımıza geldi. Yetkililere de durumu ilettik, talebimizin karşılanmasını istiyoruz" dedi.

"Yaya geçidinde hiçbir araba durmuyor"

Yaya geçidinde araçların karşıya geçecek kişilere yol vermediğini dile getiren Cengiz Kaya, "Burada ölümle baş başayız. Karşıya geçerken tehlike yaşıyoruz. Bir trafik lambası yok. Yaya geçidinde hiçbir araba durmuyor. Sadece bazen kadın sürücüler bizlere yol veriyor. Yetkililerden bu yaya geçidine bir sinyalizasyon sistemi ya da geçit seçeneği istiyoruz. Burada birçok kaza da meydana geldi. Bir daha böyle olumsuz vakaların olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.

"Üst geçit, alt geçit ya da trafik lambası şart"

Bölgedeki karşıya geçişlerin güvenliği açısından bir düzenleme gerektiğini belirten Adem Arslan, "Bu yolu yaşlılar da çoluk çocuk da kullanıyor. Araç yol verse bile arkadan gelen araç çarpma tehlikesi oluşturuyor. Daha önce de burada kaza yaşandı. Bir yakınımız kazadan sonra hala kendine gelemedi. Yol şu anda büyük tehlike arz ediyor. Üst geçit, alt geçit ya da bir trafik lambası buraya muhakkak şart" şeklinde konuştu.

"Yetkililerden yardım bekliyoruz"

Tehlike oluşturan bölgedeki sıkıntının giderilmesi için yetkililerden yardım beklediklerini vurgulayan Nimet Dilektaş ise "Söz konusu yerde yoğun yaya ve araç trafiği var. Ayrıca buradan semt pazarına da geçiliyor. Yaya geçidi uyarı tabelası var ama bunları dikkate alan yok. Şoförler çok hızlı geçiyor. Bazen karşıya geçmek için dakikalarca beklediğimiz oluyor. ya trafik lambası ya da bir üst geçit yapılabilir. Bu konuda acil bir şekilde yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çevre sakinleri, gece saatlerinde bulvarda aydınlatma olmadığı için sürücülerin yayaları fark edemediğini belirterek, bulvar yolunun aydınlatılması gerektiğini de ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
