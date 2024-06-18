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(MALATYA) - Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Malatya'ya gelen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren'i ziyaret etti. Belediye personeliyle tek tek bayramlaşan Güner, "Arguvan'ı da aynı şekilde bizim evimiz olarak, yuvamız olarak görüyoruz. Bizde elimizi Arguvan'dan çekmeyiz bu anlamda. Belediyeler Birliği gibi önemli bir fırsat bu dönemde elimizde" dedi.

Bayram ziyaretleri kapsamında memleketi Malatya'ya giden Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Erguvan ilçesini de ziyaret etti. Erguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren'e tebrik ziyaretinde bulunan Güner, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Arguvan geçmişten bugüne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi konumunda, bundan sonrada hizmetleriyle, yapılan farklı çalışmalarla, etkinliklerle adını bugüne kadar duyurduğu gibi bundan daha fazla duyuracağına inanıyoruz. Biz de bir başka kaleden gelmiş olduk şimdi, Ankara'dan Çankaya. Dolayısıyla iki ilçemizin de böyle benzer özellikleri var. Bu iki ilçe arasındaki dayanışma, dostluk, hukuk sürecektir. Bu konuda şüpheniz olmasın. Ankara'da bir eliniz, bir kapınız, bir makamınız olduğunu zaten defaatle söyledim öncesinde de karşılaştığımız günlerde. Arguvan'ı da aynı şekilde bizim evimiz olarak, yuvamız olarak görüyoruz. Bizde elimizi Arguvan'dan çekmeyiz bu anlamda. Belediyeler Birliği gibi önemli bir fırsat bu dönemde elimizde. Belediyeler Birliği geçmişte kaynaklarının tamamını iktidar partisinden yana kullanan, yönetiminin tamamı iktidar partisinden olan bir birlikti. Daha öncesinde orada temsiliyete göre bir görev dağılımı varken, son dönemde bunu kaldırmıştı AKP'li belediyeler. Böyle gitmiyorlardı seçime, o nezaket kuralını geride bırakmışlardı. Biz bu dönem gelince onlara yine el uzattık, genel başkanın genel anlamıyla toplumda da farklı kesimlerle kucaklaşma ve konuşabilme politikası çerçevesinde ama onlar bunları karşılamadılar. Hizmetlerimizde elbette biz Belediyeler Birliği'nde de diğer kentlerin halkını da, orada yaşayan insanları da görmezden gelecek değiliz. Ama bundan sonra çoğunlukta olan artık Cumhuriyet Halk Partili belediyeler elbette oradan da çok dayanışma anlamında faydalanacak, oradan da katkıları olacak."

Ziyaretten memnun olduklarını belirten Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de şöyle konuştu:

"Çankaya'dan Arguvan'ın ziyaretine gelmeniz bizi onurlandırdı. Zaten sizi biz paravan olarak görüyoruz ki, Arguvanlısınız kendi ifadenizle de belirttiniz. Bu seçim döneminde de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ailesi Arguvan'ı çok iyi sahiplendi. Biz seçimi bu aileyle birlikte kazandık. Tüm aile, Arguvan'daki Cumhuriyet Halk Partililer, sizler, ilimiz, özellikle de sizin ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Bey'in sesli ve görüntülü mesajı seçimde ciddi bir etki yarattı. Kazanmamızda da ciddi bir rol oynadı. Tabii tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesine teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir kenetlenme örneği gösterdiler Arguvan adına. Bu zafer hepimizin zaferi oldu. Arguvan adına bu hepimizin başarısı oldu. Ben gerek Ankara'ya geldiğim zaman, gerek görüşmelerimizde de Arguvan'la ilgili zaten düşüncelerinizi ifade ettiniz, desteklerinizi sunacağınızı belirtmiştiniz. Bunu artık tüm Arguvanlılar da daha iyi biliyor. Ama bizlerin de sizler için biraz zaman geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet 410 civarı belediyemiz oldu ama hepsinin kendine has sorunları var. Sistemin oturması için biraz zaman gerekiyor. Bende bu noktada biraz hassas davranıyorum. Sizlerle olan her türlü ailesel olsun, diğer anlamda olsun, ona rağmen biraz zaman tanımak gerekiyor. Hepimizin toparlanması açısından da biraz zaman gerekiyor. İnanıyorum ki bu zaman süreci tamamlandığı zaman bizlere destekleriniz olacak."